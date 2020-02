Mistænkt i narkosag: 27-årig fortsat på fri fod

Københavns Politi efterlyser nu den 27-årige danske statsborger Mathias Gaarn Klithammer. Siden 1 november har politiet søgt efter efter ham i forbindelse med en sag om narkosmugling.

Der er fortsat ingen spor efter den 27-årige, og derfor genudsender politiet nu efterlysningen af manden.

Han er 27 år, 183 cm høj, almindelig af bygning og etnisk dansk af udseende. Han har desuden tilknytning til Dragør, skriver politiet.

Københavns Politiet søger oplysninger om Mathias Gaarn Klithammers nuværende eller nylige opholdssted eller steder han fast kommer eller opholder sig.

Matthias Garn Klithammer blev fremstillet i et retsmøde 25. oktober 2019, der foregik for lukkede døre. Her blev to andre mænd varetægtsfængslet, mens Mathias Gaarn Klithammer blev løsladt. Den beslutning har landsretten omgjort, og derfor leder politiet nu efter ham.

- Vi har ingen grund til at tro, at han er farlig. Men det er vores opfattelse, at han er gået under jorden, siger politikommisær Bjarke Dalsgaard Madsen til Ekstra Bladet.



Henvendelser i sagen skal rettes til Københavns Politi på tlf. 1-1-4 eller via www.politi.dk