Mistænkt milliardær begår selvmord i fængsel

Finansmanden Jeffrey Epstein har søndag begået selvmord, imens han var fængslet, fortæller amerikanske myndigheder til The New York Times.

Den 66-årige milliardær sad i fængsel i Manhattan i New York for anklager om sexhandel. Det skulle omhandle piger helt ned til en alder af blot 14 år. Siden anklagen er flere episoder fra milliardærens fortid kommet frem i lyset.

Jeffrey Epstein tog sit eget liv ved at hænge sig selv omkring klokken 07.30. Han stod til 45 års fængsel, hvis han blev dømt i sagen.

Bevidstløs i cellen

Finansmogulen fik ikke fastsat kaution sidste måned. Blot en uge efter afslaget blev han fundet bevidstløs i sin fængselscelle, hvor han havde tydelige mærker på halsen.

Fængselsmyndighederne efterforskede hændelsen som et selvmordsforsøg. Det har dog ikke været muligt på nuværende tidspunkt at få oplyst, hvorvidt der blev taget forholdsregler efter hændelsen.

Martin Weinberg, der er Epstein advokat, har på nuværende tidspunkt ikke kommenteret på sin klients død.

Anklaget for at have sexslave

Ifølge retsdokumenterne skulle den kendte finansmand have været involveret i op til flere sager om piger under den seksuelle lavalder, der er blevet brugt som sexslaver.

Virginia Roberts Giuffre er en af kvinderne, som anklagede Epstein for at have holdt hende som en 'teenage sexslave', skriver CNN.

En britisk kvinde kaldet Ghislaine Maxwell skulle have hjulpet til med at finde de unge piger samt prominente kunder til dem, heriblandt prins Andrew, hertug af York.

Få hjælp her Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, man nogle gange får i sit liv. Hos Livslinien kan du - alle årets dage i tidsrummet fra klokken 11-4 - få en rådgivende samtale. Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Telefonnummeret er 70 201 201. Du kan også chatte og skrive til Livslinien her.

Epstein var også i retten i 2008. Der blev dog indgået et forlig i sagen. Foto: Uma Sanghvi/Ritzau Scanpix

Der er udover Giuffre en anden kvinde i retsdokumenterne, som også fortæller at have udført seksuelle akter på prins Andrew. Det britiske kongehus har dog afvist alle anklager. I en pressemeddelelse skriver de:

'Det her vedrører procedurer i USA, hvor hertugen af York ikke er en part. Enhver hentydning til upassende omgang med mindreårige er kategorisk forket.'

Ikke første gang

Milliardæren sad også på anklagebænken i 2008, hvor han var anklaget for at have begået samme slags forbrydelse.

Dengang indgik anklagemyndigheden et forlig med den ultrarige Epstein, hvor han erkendte at have købt sex af en midnreårig og derfor tilbragte 13 måneder i fængsel. Anklageren i sagen, Alexander Acosta, fik massiv kritik for den milde straf Epstein fik. Han var senere tvunget til at gå af.

Til den nærtstående nye retssag havde Jeffrey Epstein erklæret sig ikke skyldig.