Mistanke om narko: Flugtbilister flået ud

Politiet anholdt søndag aften fire personer efter en dramatisk biljagt, da chaufføren i en personbil trådte på speederen i forbindelse med et rutinetjek i Bagsværd.

Nu er chaufføren sigtet for at overtræde færdselsloven paragraf 54, der handler om at føre et køretøj med såkaldte 'bevidstpåvirkende stoffer' i blodet.

Det bekræfter Vestegnens Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi formoder, at det var grunden til, at chaufføren ikke ville stoppe for politiet. Der er ikke foretaget yderligere sigtelser i sagen, siger vagtchef Brian Holm.

En video fra biljagten viser den dramatiske anholdelse, hvor mindst en betjent kan ses trække en pistol, før hans kolleger flår personerne ud af personbilen og lægger dem ned langs asfalten.

Patruljen har endnu ikke indgivet rapport fra episoden, og det vides derfor endnu ikke, hvorfor politiet følte sig nødsaget til at trække en pistol, forklarer vagtchefen.

