Mistanke om organiseret tyveri: Fandt mindst tyve luksus-slæder i lade

Politiet brugte fredag eftermiddag en del timer på at fragte en større ladning hovedsageligt dyre biler væk fra en lade uden for nordsjællandske Gørløse.

I den forbindelse ønskede politiet ikke at oplyse synderligt meget.

Men her til formiddag, lørdag, løfter politiet så sløret en smule for sagen, der tegner sig til at være ganske omfattende.

- Jeg kan bekræfte, at der er tale om mindst tyve biler. De fleste af dem er luksusbiler, fortæller Mathias Arvidsen, efterforskningsleder, Nordsjællands politi, til Ekstra Bladet.

En kilde, der var på stedet, fortæller til Ekstra Bladet, at der var tale om blandt andet mindst en Lamborghini, flere Masserati-biler, ind til flere dyre Range Rovers og en BMW.

Mathias Arvidsen fortæller, at flere af bilerne er stjålne, mens omstændigheder gør, at der er behov for at andre a bilerne skal gennem en teknisk undersøgelse.

- Blandt andet har vi foreløbigt konstateret, at der er to biler med samme nummer. Det kan betyde, at der eventuelt er tale om kloning, og det skal vi have undersøgt, fortæller han.

I forhold til de stjålne biler er de hovedsageligt stjålet i Nordsjælland og København inden for de seneste måneder.

- Hvordan kom I på sporet af stedet?

- Vi har selvfølgelig været opmærksomme på de her tyverier i den seneste periode. Så tilgik der os oplysninger, der gjorde, at vi efter en kort efterforskning fandt frem til adressen, fortæller efterforskningslederen.

En mand er anholdt, og han fremstilles senere i dag i grundlovsforhør.

- Der er ikke tale om en person, der er synderligt kendt i forvejen.

Efterforskningslederen fortæller, at der er tale om en person, der har lejet sig ind på adressen.

- Vi kan ikke udelukke, at der vil ske flere anholdelser i forbindelse med sagen. Det må efterforskningen afdække, fortæller efterforskningslederen.