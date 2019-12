Mistanke om terrorangreb: Derfor holder politiet kortene tæt

Der var mange usagte ting under politiets pressemøde om anti-terroraktionen, hvor man ransagede flere adresser over hele landet

Onsdag blev 20 personer anholdt, efter at politiet ransagede 20 forskellige adresser i Danmark.

Årsagen er mistanke om et planlagt terrorangreb.

Det oplyste politiet på et pressemøde i København klokken 17.

Men der var også flere ting, politiet ikke sagde noget om. Ekstra Bladets kriminalredaktør, Mette Fleckner, lagde mærke til flere væsentlig ting, der blev udeladt på pressemødet.

- Det, man lægger mærke til, er, at politiet oplyste ikke, hvor og hvornår et eventuelt angreb skulle have fundet sted.

- Vi ved heller ikke, hvad der skulle være sket, eller på hvilken måde, det skulle være sket, siger hun.

Der kan være flere mulige scenarier, der ligger til grund for politiets manglende oplysninger.

- Det er meget muligt, at politiet ved, hvad og hvor det skulle have foregået, men af hensyn til offentligheden ikke ønsker at skræmme eller inspirere til noget som helst, forklarer Mette Fleckner.

Hun påpeger, at et andet scenarie er, at politiet ikke er sikre nok på de oplysninger, de har, og derfor ikke ønsker at gisne om ting. Det er dog også en mulighed, at politiet er mere eller mindre på bar bund.

- Det er også vigtigt at sige, at det ikke er sikkert, at politiet ved de her ting. Det er altså tidligere lykkedes at rejse en straffesag, selvom man ikke vidste, hvor terrorangrebet skulle finde sted.

I sommer blev en mand idømt 12 års fængsel for at have planlagt et terrorangreb, der skulle finde sted et uvist sted i København.

Se eller gense politiets pressemøde her. Video: Ritzau Scanpix

Se også: IS-terrorist dømt i København: Sådan blev blodigt angreb afværget