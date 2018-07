Mistede to børn i skovbrand: - Mine babyer er døde

Sherry Bledsoe modtog i weekenden den chokerende besked om, at hendes to børn mistede livet i naturbrand i Californien

Femårige James og fireårige Emily blev fanget sammen med deres oldemor, 70-årige Melody Bledsoe, da en naturbrand raserede familiens landejendom i Redding i det nordlige Californien.

Sherry Bledsoe, mor til de to børn, var indsat i det lokale fængsel, da tragedien udspillede sig. Hun er blevet løsladt, så hun kan begrave sine børn, skriver Associated Press.

- Mine babyer er døde, græder Sherry Bledsoe, da familien bliver briefet af myndighederne.

Carla Bledsoe omfavner sin søster Sherri, der netop har fået bekræftet, at hendes to børn omkom i branden. Foto: AP

I alt seks personer er omkommet i den såkaldte Carr-brand, der har udløst undtagelsestilstand i Californien.

Blandt de omkomne er en brandinspektør samt en 81-årig mand, der forsøgte at bekæmpe flammerne med en bulldozer.

Hopper over flod

Kraftig vind var årsag til, at branden med kort varsel bredte sig fra skovbeklædte bjergsider til Redding, der er hjem for omkring 90.000 mennesker.

Melody Bledsoes mand, Eddy, fortæller, at han kun kortvarigt havde forladt sin kone og de to små børn, da flammerne overrumplede alt og alle.

Eddy Bledsoe efterlyste sin familie med denne plakat. Nu hans kone og to oldebørn bekræftet døde. Facebook

Redding i det nordlige Californien er hårdt ramt af branden. Foto: AP

Flammerne havde udviklet sig til en såkaldt ildstorm, der var så kraftig, at den sprang hen over Sacramento Floden og ramte familiens nabolag.

- Jeg troede ikke, at flammerne kunne krydse floden. I løbet af 15 minutter var mit hus brændt ned, siger Eddy Bledsoe og fortæller, at han havde femårige James i telefonen til det sidste.

- Jeg talte med dem i telefon til de døde, siger han til lokalavisen Redding Record Searchlight.

17 store brande

Mere end 38.000 personer i Redding og det omkringliggende område er blevet evakueret. Myndighederne frygter, at flammerne kan blusse op igen.

- Lige nu går vi ingen steder, siger talsmand for brandmyndighederne Anthony Romero til Associated Press.

Californien er igen i år hærget af over et dusin større skovbrande. Foto: AP

Californien er igen i år ramt af voldsomme naturbrande. Mindst 17 større naturbrande hærger den tørkeramte delstat.

Blandt andet er der voldsomme brande nær nationalparken Yosemite og San Jacinto bjergene øst for Los Angeles i nærheden af Palm Springs.

Mere end 12.000 brandmænd kæmper mod de mange brande i delstaten.