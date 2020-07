Trafikdræbt mands venner er knust: – Det beundringsværdige ved Mads var, at han kunne tale med alle - kendte som ukendte - uden nogensinde at være overfladisk, siger en af dem

’Mit hjerte er knust i en milliard stykker’.

Flere ord har Anne Marie Raunholt ikke kræfter til at bruge lige nu om tabet af sin bedste ven, 37-årige Mads Hoppe.

Han omkom i Bogense, da en 26-årig-mand i høj fart torpederede den bil, han sad i sammen med sin mor og faster, søndag aften.

Anne Marie Raunholt er langtfra alene om at have holdt af Mads Hoppe, som har begået sig i mange forskellige miljøer.

Anne Marie Raunholt var i årevis var i kontakt med Mads Hoppe op mod ti gange dagligt. Foto: Privat

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) udtrykte som en af de første kendte sorg over at have mistet sin nære medarbejder og personlige assistent. Men også uden for landets grænser var Mads Hoppe vellidt.

Han har været personlig assistent for den amerikanske Beverly Hills 90210-stjerne Tori Spelling, som han angiveligt var i løbende kontakt til. Ekstra Bladet har indtil videre uden held forsøgt at få kontakt til den amerikanske skuespiller.

Tori Spelling under et af flere besøg i Danmark. Mads Hoppe var hendes personlige assistent. Foto: Kenneth Meyer

– Det beundringsværdige ved Mads var, at han kunne tale med alle - kendte som ukendte - uden nogensinde at være overfladisk. Han kunne altid sætte sig i andre menneskers positioner, og min mand og jeg har været meget glade for at have en ven som ham, siger Andrey Lukyanov-Renteria, der oprindeligt er fra Rusland og er lektor i socialt arbejde.

Nød friheden

Mads Hoppe blev for et par år siden skilt fra sin ægtemand, der ligesom mange andre begræder dødsfaldet på Facebook.

Han havde ifølge Andrey Lukyanov-Renteria ikke fundet en ny partner:

– Han nød friheden og glædede sig til at starte nyt liv og blive forelsket. Han havde lige istandsat en ny lejlighed, og vi glædede os til at komme til housewarming, siger den 43-årige ven, som tit holdt middagsselskaber med Mads Hoppe.

– Vi havde også planlagt at rejse til Hamborg for at shoppe. Det var en af hans store kærligheder.

– Han kunne også altid synge højest, siger Andrey Lukyanov-Renteria (tv.), som blandt andre talenter fremhæver Mads Hoppes (mf.) unikke evne til at dele sit humør med alle - inklusive Cecilie Østerby (th.). Ifølge hende har verden med Mads Hoppe ’mistet en af sine sjældne, farverige og sprudlende originale’. Foto: Privat

Udover et billedgalleri med fotos af de to sammen har Anne Marie Raunholt ovenpå dødsfaldet totalt ryddet sin samling for tidligere billeder. Det vidner om det tomrum, der siden søndag har fyldt den 30-årige kvinde. Foto: Privat