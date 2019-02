MMA-kæmper mistænkt for trippeldrab stukket af

Amerikanske myndigheder efterlyser en undvegen fanger, der er anklaget for at dræbe tre mennesker

En menneskejagt er netop nu i gang i USA.

Da en fangetransport søndag morgen standsede ved en McDonalds, så en 44-årig mand sit snit til at stikke af.

Den undvegne fange er anklaget for trippeldrab og bliver beskrevet som 'ekstremt farlig'.

Det skriver den amerikanske avis Washington Post.

Manden, der er professionel udøver af kampsporten Mixed Martial Arts (red. MMA), er anklaget for at dræbe sin ekskæreste og dennes nye kæreste. Ligesom han er mistænkt for at være involveret i drabet på en kvinde, som han har et barn sammen med.

Det er endnu uklart, hvordan manden kunne undslippe. Han blev sidst set i en orange fangedragt i det nordlige Houston.