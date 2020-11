Mobiltelefon redder taxachauffør fra knivstik

En taxachauffør blev reddet af sin mobiltelefon, som han havde i lommen, da en formodet røver stak ham omkring maven med kniv.

Kniven ramte hans jakke, hvor mobilen lå, og der skete ham ikke noget.

Et eller to knivstik mere, rettet mod hans hoved, ramte heller ikke, da taxachaufføren fik pareret stikkene og sprang ud af bilen.

Retten i Glostrup har i dag varetægtsfængslet en 24-årig mand i 13 dage, sigtet for forsøg på røveri og grov vold. Han nægter sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig i grundlovsforhøret.

Den 24-årige blev anholdt få timer efter at Københavns Vestegns politi efterlyste ham offentligt fredag med et foto fra taxaens overvågningskamera.

- Vi fik et tip fra en borger om hans identitet og kunne anholde ham, siger anklager Rasmus Kim Petersen, der fremstillede den 24-årige i retten. Han var i forvejen tiltalt i en sag om et gaderøveri for cirka et år siden, hvor der endnu ikke er faldet dom.

Han blev varetægtsfængslet både af hensyn til politiets efterforskning af overfaldet på taxachaufføren og risikoen for, at den 24-årige på fri fod vil begå ny kriminalitet.

Efter at taxachaufføren var sprunget ud af sin bil, rodede den 24-årige i bilen for at finde værdier, men stak af uden udbytte.

Røveriforsøget skete 8. oktober cirka kl. 01.30, hvor taxachaufføren var færdig med vagten og parkerede ved Ågården og Bjerggården i Ishøj. Pludselig sprang en mand ind i bilen. Han sagde ikke et ord, men stak flere gange ud efter chaufføren med kniven, som det lykkedes at flygte.

Da taxachaufføren kort efter kom tilbage til bilen, var gerningsmanden forsvundet.