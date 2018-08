Modbydelig voldtægtssag ryster hel nation: 12 mænd anholdt

En marokkansk teenager hævder, at hun er blevet holdt fanget og voldtaget gennem to måneder. Nu har politiet anholdt 12 mænd

En ualmindelig voldsom voldtægtssag har rystet kongeriget Marokko.

12 mænd er blevet anholdt, og nu er de anklaget for at voldtage, kidnappe og torturere en blot 17-årig pige.

Det skriver flere medier heriblandt The Guardian og BBC.

Pigen fortæller, at hun igennem to måneder er blevet holdt fanget mod hendes vilje. Udover det seksuelle misbrug skulle gruppen af mænd også have udført en lange række tatoveringer på pigens krop.

Billeder viser, at der blandt andet skulle være tale om en hinduistisk swastika-tatovering, der til forveksling ligner et hagekors.

'Lov 475 dræbte mig,' står der på kortet. En lov, der beskytter voldtægtsmænd, hvis de gifter sig med deres ofre. Foto: Abdeljalil Bounhar / AP

Vil aldrig tilgive

Khadija, som voldtægtsofret kaldes i medierne, blev bortført, da hun stod tæt ved nogle slægtninges hus under den muslimske fastemåned ramadan. Herefter blev hun sultet, bedøvet, brændt med cigaretter, voldtaget og tatoveret af op til 15 forskellige mænd, hvoraf tre af dem stadigvæk er på fri fod.

- Det var forfærdeligt. Jeg vil aldrig tilgive dem. De har ødelagt mig, siger hun til marokkansk tv ifølge The Guardian og uddyber:

- Jeg græd, men alle var ligeglade. De havde ingen medfølelse.

De 12 mænd, der nu er blevet anholdt er mellem 18 og 27 år. Den hovedmistænkte er 20 år og er anklaget for voldtægt, kidnapning, tortur, dødstrusler og bandedannelse.

Retssagen starter i næste uge.

Uhyggelige tal

Marokko er et yderst konservativt og patriarkalsk samfund.

National Human Rights Council i Marokko rapporterede i 2015 om, at mere end 20 procent af alle marokkanske kvinder blevet overfaldet seksuelt mindst én gang i deres liv.

Derudover er der en lov, der hjælper voldtægtsmænd, hvis de gifter sig med deres ofre.