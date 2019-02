Modbydeligt barnemord ryster Indien: Fireårig halshugget

Som hævn for at være blevet afvist af en indisk kvinde valgte en 27-årig mand at voldtage, dræbe og halshugge kvindens datter på fire år.

Det skriver Times of India.

Efterfølgende skulle han have gemt pigens torso 300 meter væk fra sit hjem i den indiske delstat Uttar Pradesh. Pigens hoved havde han taget huden af, så man ikke kunne identificere hende og smidt det på den modsatte side af vejen fra sit hus.

En ven

Manden skulle ifølge nyhedsmediet være en ven af familien. Men da han forsøgte at lave seksuelle tilnærmelser mod moderen, blev han afvist.

- Moderen, der er hørehæmmet, havde advaret ham mod at gå ind i hendes hus. Hun havde også truet med at fortælle det til sin mand, siger en politikilde til mediet.

I tirsdags valgte manden at kidnappe datteren. Her tog han pigen til sit hjem, hvor han bandt hende. Da moderen og en nabo ledte efter datteren, bankede de på mandens hus for at høre, om han havde set hende.

Noget, han afviste.

Det fik forældrene til at politianmelde datterens forsvinden, og herefter fandt myndighederne pigens torso og hoved hver for sig.

Manden tilstod forbrydelsen, da en kniv med blodspor blev fundet i hans hus. Udover at halshugge pigen havde han også skamferet hendes krop med brændemærker.

Af frygt for at hun ville sladre, valgte manden ifølge sin egen forklaring at slå hende ihjel.

I Indien er der dødsstraf for voldtægt efter flere sager gennem en årrække har plaget landet.

