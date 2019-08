Modig mor jager tre bil-røvere på flugt: Tre-årig søn sad i bilen

De tre maskerede røvere var meget større end den lille 24-årige Amy Hill, og en af røverne var oven i købet bevæbnet med et koben, som han svingede faretruende rundt med i luften.

Men for Amy trådte instinktet ind. Hun ville for alt i verden redde sin tre-årige søn Ronny, der sad på bagsædet inde i bilen, da de tre røvere forsøgte at kapre hendes bil i Birmingham i England.

Det skriver flere medier heriblandt The London Economic og Metro.

Det dramatiske røveri-forsøg fandt sted den 26. juli, men politiet har netop offentliggjort en video fra et overvågnings-kamera af røveri-forsøget i et håb om at finde frem til gerningsmændene.

Derudover har 24-årige Amy Hill også for første gang udtalt sig til de britiske medier om sagen.

Den 24-årige Amy blev ved med at konfrontere røverne og stille sig i vejen for dem, så de ikke kunne komme ind i bilen, hvor hendes søn sad. (Foto: West Midlands Police/Twitter)

Amy Hill var netop steget ud af sin Audi SQ5, da de tre maskerede røvere slog til. En af røverne, der var bevæbnet med et koben, forlangte, at hun gav ham nøglerne til bilen. Men det nægtede hun, selv om røverne næsten skubbede Amy til jorden. Den stædige Amy besluttede sig for at bekæmpe røverne, så godt hun kunne. Og det fik til sidst de tre røvere til at flygte.

- Jeg skreg til røverne, at mit barn befandt sig i bilen, men det var de ligeglade med. Jeg gjorde alt i min magt for at stoppe dem. Jeg handlede udelukkende ud fra mit instinkt, forklarer den 24-årige Amy, der nu udtaler sig i sagen i et håb om, at nogle vil genkende røverne og henvende sig til politiet.

- Der må være nogen, der kender disse tre mænd, og jeg ønsker at de bliver anholdt, fortæller Amy.