Møder politiet første gang efter løsladelse

Den norske milliardær Tom Hagen, der er sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru, skal i dag mødes med politiet igen for første gang siden, at at han blev løsladt fra sin varetægtsfængsling 8. maj.

Det skriver norske Dagbladet.

Det er dog på forhånd uklart, hvad der er temaet i onsdagens møde. Dagbladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Tom Hagens advokat Svein Holden i løbet af morgenen om, hvad de forventer af mødet.

- Politiet har rettet en henvendelse til sigtedes forsvarer om nye afhøringer, og vi har fået signal om, at Hagen nu er indstillet på at møde politiet, sagde politiadvokat Haris Hrenovica til Dagbladet i forrige uge.

Tom Hagens hustru Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra parrets hjem i Lørenskog uden for Oslo 31. oktober 2018. Tilbage lå blot et trusselsbrev, hvor kidnapperne krævede penge og advarede mod at kontakte politiet.

Siden har politiet foretaget en minutiøs efterforskning for at finde Anne-Elisabeth Hagen, men sagen tog en overraskende drejning 28. april i år, da Tom Hagen blev anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru.

Han blev varetægtsfængslet, men ankede og 8.maj besluttede Højesteret at løslade ham igen, fordi der ikke var tilstrækkelig grundlag for fængslingen. Milliardæren nægter sig skyldig.

Tirsdag kom det frem i norske VG, at Tom Hagen efter sin løsladelse har sendt en kodet besked, hvor han giver udtryk for, at han er parat til betale en løsesum for at få frigivet hustruen.

Det skal være sket 29. maj i en kodet bitcoin-besked til de påståede gidseltagere.

- Jeg bekræfter, at jeg vil betale, fremgår det af beskeden. Det er angiveligt første gang siden januar 2019, at den nu drabssigtede bruger bitcoin-platformen.

Tom Hagens advokat, Svein Holden, bekræfter over for VG, at han har forsøgt at komme i kontakt med de påståede gidseltagere.

- Vi ønsker stærkt at komme i kontakt med modparten. Derfor har vi taget initiativ over for dem, som vi håber, bliver besvaret. Politiet har ikke været involveret i denne proces, siger han.