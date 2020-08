Mølædt supermarked orkede ikke oprydning

De fleste kender irritationen over at komme hjem med mad, der er for gammel, fordi man har haft en tyrkertro på, at supermarkederne er i stand at sanere hylderne for dagligvarer med overskreden holdbarhed.

Forleden skrev vi om REMA 1000, der udfordrede kundernes og fødevarekontrollørernes tålmodighed ved at sælge 1000 dage for gammel mad.

Se også: Nul oprydning: Rema med 1000 dage for gammel mad

Men SuperBrugsen I Hvidovre har også i den grad udfordret fødevarelovgivningen.

De første problemer blev opdaget for to måneder siden, hvor hylderne med mel, gryn og morgenmadsprodukter var indtaget af et meget højt antal møl, der havde forpuppet sig og lavet spind.

Meloner, mangoer, majskolber, nektariner, citroner og æbler var rådne eller indtørrede.

Og så var flere forskellige slags fiskefrikadeller, makrelsalat, rejer, madolie og TUC-kiks for gamle. Eksempelvis blev kiksene for gamle 31. marts, så butikken fik et par umisforståelige reprimander af Fødevarekontrollen.

Alligevel misforstod SuperBrugsen tilsyneladende budskabet om, at nu skulle der ryddes op.

Eller også ignorerede ledelsen beskeden om at sanere varehuset, for da Fødevarekontrollen forleden dukkede op, var TUC-kiksene, der blev for gamle 31. marts, stadig på hylderne.

Også Kims-chips, kakaokrymmel, madolie og hørfrø for gamle, viste stikprøven, så nu fik butikken en sur smiley og en bøde på 10.000 kr.

- Det er selvfølgelig ikke godt nok, erkender Lars Aarup, kommunikationschef i Coop.

- Vi er opmærksomme på, at der er en særlig udfordring i denne butik. Både butikschef og distriktschef har ekstra fokus på problemerne, lover han.