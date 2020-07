Møns Klint: Mand styrtet 50 meter ned ad skrænt

En 22-årig mand fra Københavnsområdet er fredag aften snublet og faldet ned af en stejl skrænt på Møns Klint.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Alt tyder på, at det er sket ved egen uforsigtighed og uopmærksomhed. Han er gået på de smalle stier og er snublet, fortæller vagtchef Mikkel Kjærgaard.

Han understreger, at manden er rullet 50 meter ned ad en skrænt, og at der ikke er tale om, at han er faldet direkte ud over klinten.

- Han er kommet til skade og er blevet fløjet til rigshospitalet, fortæller vagtchefen og oplyser, at skaderne ikke skulle være livstruende.