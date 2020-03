Mørketal: Flere dødsfald kan være drab

Det har flere gange vist sig svært for politiet at opdage, om der var begået et mord

James Schmidt er tiltalt for tre drab, der oprindeligt var gået under radaren hos politiet.

Det var først, da datteren til afdøde Inez Hasselblad råbte vagt i gevær, at tre dødsfald i samme boligblok blev kædet sammen.

Nu er det så op til Københavns Byret at fastslog, om der har været en seriemorder på spil.

Uanset sagens udfald er Anette Storgaard sikker på, at der findes andre sager, hvor det aldrig bliver opdaget, at der har fundet et drab sted.

– Jeg er ikke i tvivl om, at der er et mørketal, siger professoren i kriminologi fra Aarhus Universitet:

– Narkomaner er et oplagt eksempel. Hvis en stofmisbruger bliver fundet død af det, der ligner en overdosis, så er det svært at se, om personen har fået hjælp.

Politiets teknikere på vej ind i ejendommen, hvor tre ældre beboere ifølge anklagemyndigheden blev slået ihjel. Foto: Mogens Flindt

Udover den aktuelle sag, hvor ofrene alle var pensionister, har Danmark i nyere tid oplevet to andre spektakulære sager, hvor politiets pludselig indså, at noget havde været helt galt i længere tid.

I 1999 blev en mand idømt livstid for tre drab i narkomiljøet, hvor politiet indledningsvis kun havde efterforsket det ene dødsfald som mord. Og for tre år siden blev en sygeplejerske idømt 12 års fængsel for at have forgiftet fire af sine patienter på Nykøbing Falster Sygehus.

At ovenstående sager handler om svagelig ældre, narkomaner og patienter overrasker ikke professoren.

Ifølge Anette Storgaard er vil det typisk være med mennesker i en udsat position, at det kan være svært at afgøre, om der har fundet et drab sted.

– Der er jo god grund til at stole på vores sundhedssystem. Politiet ville få travlt, hvis alle dødsfald på hospitaler skulle efterforskes, siger kriminologen, der afslutningsvis pointerer, at mørketallet ikke kun behøver dække over drab blandt ældre, narkomaner og patienter:

– Hvad med bortgåede. Det er jo kun, hvis de bliver fundet under et sommerhus-bed om 20 år, at man kan sige, at de blev slået ihjel.