Monster-bølge dræber russisk dj

En russisk dj ved navn Andrei Ivanov er afgået ved døden, efter at han på en ferie blev opslugt af en kæmpe bølge på stranden Bondi Beach nær Sydney i Australien.

Det skriver flere medier, herunder det australske nyhedsmedie The Australian.

På ferie med konen

Den 47-årige dj var på ferie med sin 45-årige kone, Yulia. Også hun blev revet i havet af bølgen, men formåede at redde sig selv i land. Hun slap med hudafskrabninger og to brækkede tæer.

Andrei Ivanov vendte dog ikke tilbage fra havets dyb. Derfor blev der igangsat en eftersøgning med livreddere og helikopterer.

Efter nogen tid fandt livredderne Andrei Ivanov. De bragte ham op på stranden, hvor ambulancefolk forsøgte at genoplive ham. Uden held.

'Min mand'

Episoden blev filmet på video af en tilfældig forbipasserende, en turist ved navn Sayed Kazam.

- Jeg sad sammen med to af mine venner, da jeg filmede bølgerne. Da jeg opdagede, bølgen ramte parret, skyndte jeg mig at løbe ned til dem for at hjælpe, siger Sayed Kazam i et tv-indslag fra mediet Nine News Australia.

- Jeg måtte stoppe kvinden i at kaste sig tilbage i havet for at finde sin mand. Hun råbte 'min mand er i vandet', og hun var kommet slemt til skade, siger han.

Bondi Beach tiltrækker hvert år massevis af turister. Ifølge The Australian er 62 ­personer druknet i Australien i løbet af sommeren.