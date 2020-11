Mor anholdt og mistænkt: Holdt søn fanget i årtier

En mor er blevet arresteret mistænkt for at holde sin søn indespærret i årtier

En vanvittig sag har ramt Sverige, efter en 70-årig kvinde er blevet arresteret mistænkt for at holde sin søn fanget i årevis i Stockholm-området.

Mens Expressen skriver, at han har været holdt fanget i 28 år, skriver Aftonbladet, at han har været fanget i 30 år.

Det var en slægtning, som søndag aften opdagede manden, som bliver beskrevet som tandløs, med sår på benene, og at han nærmest ikke kunne gå.

- Det var som at træde ind i en gyserfilm, siger den pårørende til ekspressen.

Den kvindelig pårørende sørgede for at få manden til New Karolinska hospitalet i ambulance. Her blev han tilset af læger. Efterfølgende har lægerne meldt sagen til politiet.

Ifølge Expressen har den kvindelige pårørende fortalt til politiet, at hun har mistanken gennem mange år.

- Moderen formåede at manipulere samfundet i alle de år. Det er forfærdeligt, at han er blevet frataget hele sit liv, siger hun til mediet.

Angiveligt forsøgte hun allerede som ung at slå alarm, fordi hun mente, at moderen forsøgte at nedbryde sin søn psykisk. Hun beretter - ifølge Expressen - videre, at moderen har bildt sønnen ind, at alle var efter dem, men at hun beskyttede dem mod det omkringliggende samfund.

Hun beskriver lejligheden som en losseplads, og at hun fandt den 41-årige årige mand i et hjørne, og at han nærmest var bange, da lyset blev tændt.

Ifølge de svenske medier er der endnu intet om, hvordan kvinden forholder sig til anklagerne.