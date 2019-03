Mor anklaget: Snakkede i telefon mens baby druknede

Sarah Elizabeth Morris står lige nu anklaget i Mold Crown Court i Wales for drab på sin 13 måneder gamle datter, Rosie.

Det skriver North Wales live.

Ifølge anklagen blev Rosie forladt i badet sammen med sin tvillingebror og her druknede den lidt over et år gamle baby.

Moderen talte under badet i telefon med sin partner Sarah Swindles i 50 minutter, hvilket resulterede i, at børnene var uden opsyn, mens de badede.

Sarah Elizabeth Morris egen forklaring var i retten, at hun havde tjekket til børnene en gang i mellem, og hun nægter sig skyldig i mord og børnemishandling.

Hun fortæller at under samtalen med sin partner, bad Sarah Swindles om at huske at tjekke til børnene, men da hun kom ud på badeværelset, var datteren druknet.

Ringede til ven

I retten kom det frem, at moderen efterfølgende ringede til en anden ven for at fortælle, at datteren ikke trak vejret, og at hun ikke vidste, hvad der var sket med hende.

Efter ti minutter prøvede vennen at overtale moderen til at ringe efter en ambulance, men i stedet valgte Sarah Elizabeth Morris at løbe ud med datteren, der hang på hovedet, mens hun skreg efter hjælp og efterlod sin søn tilbage i badet.

En nabo hørte råbet og ringede efter hjælp, mens hun hjalp moderen og datteren tilbage ind i huset.

- Der var lange perioder, hvor hun ikke tjekkede op på dem og havde glemt, at de eksisterede, og at de var i fare, lød det fra anklageren.

En helt anden forklaring

I et interview med politiet havde moderen fortalt, at hun var i køkkenet, hvor hun var i gang med at vaske og varme håndklæder, så de var klar, når børnene var færdige med badet.

Det var først efter, at hun havde røget en cigaret i sit soveværelse, at hun opdagede, at noget var galt, forklarede hun politiet.

Efterfølgende prøvede hun ifølge sin egen forklaring at udføre førstehjælp på datteren. Til personalet på hospitalet havde Sarah Elizabeth Morris fortalt, at hun kun havde efterladt børnene alene i fem minutter.

Retssagen er stadig i gang,