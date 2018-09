Mor besøgte sin døde søn på hospitalet hver uge

Den 14-årige, der døde under en fest på Østerbro, er begravet uden gravsten, fordi forældrene ikke kan få et præcist dødstidspunkt

Tidligt om morgenen 11. marts fik en 38-årig mor besked om, at hendes søn var død under en fest på Østerbro. Først mere end halvanden måned senere kunne hun begrave ham, da politiet endelig frigav liget.

Indtil da besøgte moderen sin døde søn på Rigshospitalet.

- Jeg var derinde flere gange om ugen for at se til ham og sidde med ham, fortalte hun selv, da hun tirsdag blev udspurgt af sin egen bistandsadvokat i i Københavns Byret.

41-årig kvinde tiltalt

Her er en 41-årig kvinde tiltalt for under festen at efterlade sin egen datter og den 14-årige dreng i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp på et tidspunkt, hvor hun indså, at de havde brug for det.

Kvinden nægter sig skyldig og har i retten forklaret, at hun handlede, så snart hun så, at de to unge havde brug for hjælp.

Drengen endte med at dø, mens datteren fik en svær hjerneskade grundet langvarigt hjertestop.

I retten kom det også frem, at den 14-årige dreng lige nu er begravet uden en gravsten. Den er endnu ikke bestilt, simpelthen fordi moderen ikke ved, hvad der skal stå på den. Om hendes søn døde om lørdagen 10. marts eller søndag 11. marts.

Det har ikke været muligt for retsmedicinerne komme dødstidspunktet nærmere, udover at drengen er død 'i timerne omkring midnat.'

Den 14-årige dreng havde store drømme, fortæller hans mor. Hun har givet Ekstra Bladet lov til at bringe billeder af sønnen, men ønsker ikke hans navn og ansigt frem, så længe retssagen kører. Privatfoto

Hvorfor skulle han dø

Forud for retssagen fortalte moderen til Ekstra Bladet, hvor svær tiden op til retssagen har været. Den 14-åriges mor har igen og igen forsøgt at forestille sig, hvad der skete den weekend, hendes søn døde, og hvor hans kæreste endte i koma, mens både kærestens mor og flere andre var til stede i lejligheden.

- Jeg tænker på det hver dag. Samler på brudstykker og forsøger at se sammenhængen, men jeg forstår ikke, hvorfor han skulle dø.

I retten fortalte hun også, at hun foreløbig er sygemeldt indtil slutningen af oktober.

- Det hele ... hele mit liv er gået i stå. Alt hvad jeg har i mine tanker er min søn, og hvad der er sket. Alt andet har jeg det svært ved.

Kræver erstatning

Den afdøde families bistandsadvokat michael Sahl Nielsen har på vegne af forældrene til den 14-årige krævet 285.500 kroner i erstatning til faderen og 495.965,41 kroner til moderen.

En del af beløbene er hentet i erstatningsansvarsloven. Derudover dækker det noget større beløb til moderen over begravelsesomkostninger, svie og smerte-godtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste.

Den tiltaltes forsvarsadvokat oplyste kort i retten, at hvis hans klient bliver kendt skyldig, vil han bestride beløbenes størrelse. Spørgsmålet vil blive taget mere detaljeret op senere.

Sidder og stirrer ud i luften

Retssagen mod den 41-årige kvinde er cirka halvvejs, og der ventes dom i sagen i oktober. Indtil videre har adskillige vidner afgivet forklaring - primært de teenagere, som var til stede under den fest, hvor den 14-årige døde.

Alt imens har den tiltalte kvinde siddet ved siden af sin forsvarer og har stort set hele vejen igennem undgået at kigge på vidnerne, der en efter en er blevet kaldt ind og har fortalt deres version af hændelsesforløbet. I stedet har kvinden stirret ud i luften med hænderne foldet foran det nederste af sit ansigt.

I retten er det blandt andet kommet frem, at der ved halv et tiden om natten blev optaget en video af den 14-årige. Her ser man ham ligge fuldstændig urørlig på badeværelsesgulvet i lejligheden.

En af de tilstedeværende - angiveligt en 16-årig dreng, der også er tiltalt for simpel vold mod den 14-årige - siger: ‘'sådan der er det, når vi dræber folk herude i kvarteret...yo, østerbro gangsta shit'

Slæbte livløs dreng på gaden

Først en time senere blev der ringet 112, mens tre teenagere bar den bevidstløse dreng ned på gaden.

I retten har en ung mand fortalt, at det var ham, der havde taget beslutningen om at bære den 14-årige dreng ned på gaden, fordi både den nu tiltalte kvinde og en af de andre teenagere ikke ønskede ambulance og politi op i lejligheden.

- Nogen havde stoffer på sig, og (tiltaltes navn, red.) sagde, hun var bange for, hvad der skulle ske med hende. Jeg tænkte, at hun frygtede, at hendes datter ville blive tvangsfjernet. Det var mig, der besluttede at vi skulle bære ham ned på gaden.

I første omgang sagde han til alarmcentralen, at de havde fundet drengen på gaden. Næste dag gik han dog til bekendelse under afhøringen.