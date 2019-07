Mor blev voldtaget da hun gik tur med barnevogn

- Der er ikke lang vej fra bevidstløshed og til at dø. Jeg tænkte, at jeg måtte kæmpe mest muligt, men også, at jeg skulle overleve.

Sådan har en ung mor forklaret i retten, at hun havde det, da hun blev brutalt voldtaget, mens hun var ude at gå tur med sit lille barn i barnevognen.

Overfaldet fandt sted ved Tønsberg i Norge i marts i år, og nu er der netop faldet dom i sagen.

Den 22-årige rumænske gerningsmand er blevet sendt syv år bag tremmer for, hvad politiet betegner som en 'usædvanlig rå og brutal voldtægt'.

Ifølge Aftenposten mener den dømte, at straffen er alt for hård. Så han anker dommen.

Fældet af dna

I retten kom det frem, at den 22-årige rumæner kom til Norge i januar, hvor han flyttede ind hos sin søster og ernærede sig som bygningsmaler.

Under en joggetur i et skovområde opdagede han den unge kvinde med barnevognen. Han truede hende med en skruetrækker. Gennem ti minutter voldtog han kvinden, som han holdt i et fast greb om halsen. Kvinden besvimede flere gange under voldtægten.

Manden har forklaret, at han havde drukket en del og taget kokain før løbeturen. Men det troede retten ikke på. Ifølge dommeren var det blot en forklaring, som skulle undskylde den brutale adfærd.

Den 22-årige mand blev fældet på dna-spor, der blev fundet på gerningsstedet. Dna-profilen blev rundsendt via Interpol til Europa, Mellemøsten, det nordlige Afrika og Afghanistan, skriver Aftenposten.

Anholdt fire timer senere

Seks dage senere kom svaret fra rumænsk politi, og fire timer senere blev den 22-årige gerningsmand anholdt hos sin søster.

Den 22-årige har tilstået ugerningen.