Mor: 'Det mest forfærdelige øjeblik'

Moderen til den fem-årige pige, som blev dræbt på Peter Bangs Vej i sidste uge, takker for al den hjælp, hun har modtaget og for støtte og trøst

Moderen til den fem-årige pige, som blev dræbt af en dødsbilist i sidste uge i København, retter en varm tak til alle dem, som har støttet og trøstet og som prøvede at hjælpe hende, da den forfærdelige ulykke indtraf.

- Jeg er utrolig taknemmelig og rørt over alle de tanker og den omsorg, som jeg kan mærke komme fra alle sider. Jeg er så taknemmelig for alle de smukke blomster, bamser, hilsner, perleplader, balloner og lys som bliver lagt på stedet til ære og minde om min fantastiske lille stjerne, skriver moderen til Ekstra Bladet.

Midt i chokket og den tragedie, hun befinder sig i, sender hun sine tanker til - og takker også dem, som har været hendes lille pige nær.

- Hun var elsket alle steder, hun kom. Jeg er taknemmelig for børnehaven, som har været med til at forme min pige til det fantastiske menneske, hun var blevet. For alt den omsorg og glæde børnehaven bragte ind i hendes liv med gode minder, veninder, venner og leg.

Artiklen fortsætter under billedet

Den femårige piges mor har skrevet et rørende brev, der er lagt på gerningsstedet. Pigen og moren er beskyttet af navneforbud. Foto: Kenneth Meyer

Moderen beskriver, hvordan hendes datter var lykkelig, når hun var i skoven.

- Hun elskede at finde små dyr, pinde, løbe og have det sjovt. Tusind tak til forældregruppen fra børnehaven som har opstartet en indsamling, således at vi i familien kan få alt den hjælp, vi skal bruge i den efterfølgende tid, med akut krisehjælp og psykolog mv.

Hun udviser også en stor taknemmelighed overfor alle, der har støttet hende og hendes nære og udvist omtanke og omsorg.

Moderen gik med sin datter på fortorvet på Peter Bangsvej, mens de trak deres cykler onsdag eftermiddag, da en bilist kørte på tværs af vejen og direkte ind i de to.

'Det mest forfærdelige øjeblik'

Moderen blev lettere skadet, mens den lille pige omkom.

- Tak til politi, brandvæsen, ambulancereddere, sygeplejersker og læger. Både for at fange gerningsmanden hurtigt og for at gøre alt i et forsøg på at redde min lille piges liv. Og en stor tak til alle de civile, som var på gerningsstedet, som forsøgte at redde hendes liv, samt drage omsorg for mig i det mest forfærdelige øjeblik, jeg nogensinde kommer til at være ude for, skriver moderen.

Bilist fængslet

Den 21-årige Helmi Mossa Hameed flygtede fra stedet og blev offentligt efterlyst og siden anholdt.

Fredag blev han varetægtsfængslet i fire uger. Forsvareren sagde under grundlovsforhøret, at hans klient kan erkende, at han har ført bilen, men at der er tale om et uheld. Han erkender altså ikke uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, som han er sigtet for.

Den lille pige blev klemt mellem bilen og en husmur. Bilisten er også sigtet for at have forvoldt nærliggende fare for pigens mor, der væltede og slog hovedet ind i husmuren.

