Mor død 20 måneder efter bombebrand der dræbte hendes fire børn

Michelle Pearson har næsten to år efter en voldsom bombebrand, der dræbte hendes fire børn, tabt sin kamp for livet.

I de 20 måneder, der er gået siden mordbranden i kvindens hjem 11. december 2017 i britiske Walkden, havde Michelle Pearson, som blev forbrændt på 75 procent af kroppen, ellers gjort fremskridt med sit helbred. Men i juni i år begyndte det at gå den forkerte vej, og nu skriver flere britiske medier, blandt andre The Guardian, at Michelle Pearson er død.

- Efter 20 svære måneders kamp fik vores smukke Michelle sine vinger og har sluttet sig til sine børn, siger Michelle Pearsons mor, Sandra Lever.

Fortalte tragisk nyhed igen og igen

I interviews omkring branden, der på tragisk vis kostede fire børn livet, fortalte Sandra Lever sidste år til medierne om, hvordan hun gentagne gange havde været nødt til at fortælle den svært forbrændte mor, at hendes børn var døde.

Det tog seks uger før nyheden sank ind for Michelle Pearson, at hendes fire børn var døde - her de tre yngste, Brandon, Lacie og Lia. Foto: Ritzau Scanpix / Greater Manchester Police

Michelle Pearson blev ved med at glemme det, og først efter seks uger sank den tragiske nyhed rigtigt ind.

Kunne ikke deltage i begravelse

Michelle Pearsons hus brød ud i brand efter gerningsmænd kastede flere benzinbomber ind i hjemmet i Walkden i Greater Manchester.

I branden døde Michelle Pearsons 15-årige datter Demi, hendes søn Brandon på otte år og de to yngste døtre, syvårige Lacie og Lia på tre år.

Michelle Pearson blev indlagt med svære forbrændinger over to tredjedele af kroppen, og kunne ikke deltage i sine børns begravelse.

15-årige Demi var et af de fire ofre i den voldsomme, påsatte brand. Nu, 20 måneder senere, er hendes mor, Michelle Pearson også død. Foto: Ritzau Scanpix / Greater Manchester Police

I stedet sendte hun en hilsen fra sygesengen, hvor hun takkede brandmændene for deres indsats, og offentligheden for de generøse donationer i forbindelse med indsamlinger efter branden.

Livstid

Tre gerningsmænd blev efterfølgende anholdt, sigtet og dømt i sagen.

I maj 2018 blev Zak Bolland og David Worrall, der dengang var henholdsvis 23 og 25 år gamle, idømt livstid i fængsel for mord på de fire børn og forsøg på drab på Michelle Pearson. Zak Bollands daværende kæreste, 20-årige Courtney Brierley, blev sigtet for at have opildnet og assistere de to mænd med deres kriminelle handling. Hun blev kendt skyldig i fire tilfælde af manddrab og idømt 21 års fængsel.

I retten kom det frem, at angrebet var en del af en uoverensstemmelse med børnenes storebror, 17-årige Kyle Pearson, som overlevede branden.

Mændene fjernede en hegnspæl i haven, knuste en rude til køkkenet og kastede to antændte benzinbomber ind i huset. Ilden spredte sig hurtigt og blokerede den eneste udgang fra førstesalen til stueetagen.

Greater Manchester Police vil nu ifølge The Guardian, i lyset af Michelle Pearsons død, gennemgå efterforskningen på ny og konsultere anklagemyndighederne.

- Jeg vil gerne give min oprigtige kondolence til Michelles kære i denne svære tid, siger Lewis Hughes fra Greater Manchester Police.