Mor død af sygdom: Barnets far løsladt for dødsvold

En 32-årig kvinde var alvorligt syg, da hun store bededag udåndede på sygehuset.

Det viser en obduktion af kvinden, som ifølge en sigtelse blev udsat for grov vold før sin død.

Ligets tilstand og en række øvrige undersøgelser har nu fået politiet til at løslade en 31-årig mand, som har en søn med kvinden.

- Ud fra vores foreløbige undersøgelser kan vi nu konkludere, at dødsårsagen må formodes at være alvorlig sygdom. Derfor har vi i dag besluttet at løslade den sigtede 31-årige mand, da begrundelsen for varetægtsfængslingen ikke længere er til stede, fortæller vicepolitiinspektør ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Søren Ravn-Nielsen.

Nægter sig skyldig

Han blev i lørdags varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for vold med døden til følge. Dommeren fandt dog ikke grundlag for at fængsle den 31-årige for vold med døden til følge, men udelukkende grov vold.

Kvinden var blevet påført alvorlige kvæstelser i hovedet og indre blødninger. På kroppen var der blå mærker og flænger, fremgår det af sigtelsen, som lørdag blev læst op for den 31-årige mand. Han ringede selv 112 og blev siden anholdt på den adresse i Nakskov, hvorfra den maltrakterede kvinde blev hentet og bragt til sygehuset og siden afgik ved døden.

Manden har hele tiden nægtet sig skyldig, og man har altså nu vurderet, at mistankegrundlaget for at opretholde varetægtsfængslingen ikke var tilstrækkeligt.

- Vores efterforskere har siden anholdelsen af manden undersøgt en lang række forhold for at kaste lys over sagen. Der er for eksempel lavet grundige kriminaltekniske undersøgelser, vidner er blevet afhørt.

Grundlovsforhøret i weekenden skete bag lukkede døre og blev begrundet med, at politiet manglede at tale med et centralt vidne i sagen, som man ifølge Ekstra Bladets oplysninger nu har talt med.

Hvad vidnet skulle bidrage med til opklaringen af sagen, er uvist.

Fortsat sigtet

Selvom den 31-årige mand er løsladt, opretholdes den alvorlige sigtelse imidlertid, indtil undersøgelserne er endeligt afsluttede, og der kan tages stilling til tiltalespørgsmålet.

Hvorvidt den 32-årige kvinde og lidt yngre mand dannede fast par, da hun døde, er uklart. Men den afdøde og nu varetægtsfængslede har ifølge anklageren opholdt sig på adressen i tiden op til den tragiske episode.

Det er heller ikke klart, hvilken tilknytning de to har haft til huset i Nakskov, hvor manden blev anholdt. Ingen af dem er registreret på adressen, og den 31-årige mand har ingen fast bopæl.

Ifølge sigtelsen fandt voldsepisoden sted før klokken 13 fredag. Den 31-årige blev anholdt klokken 16.27.

Søren Ravn Nielsen ønsker ikke i skrivende stund at uddybe de nærmere omstændigheder omkring kvindens sygdom eller mistanken mod den 31-årige over for Ekstra Bladet.