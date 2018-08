Mor døde i alvorlig ulykke: To børn overlevede i bilen i fire dage

Den alvorlige ulykke skete 17. august, da den 25-årige mor mistede kontrollen over bilen og røg ned i en dyb kløft i et skovområde

En kun treårig dreng og hans etårige lillebror, der sad spændt fast i et barnesæde, overlevede fire varme og hårde dage i en bil, efter deres 25-årige mor Lisa Holliman angiveligt fredag 17. august mistede kontrollen over bilen og røg ned i den dyb kløft i et skovområde i staten Arkansas i USA. Moren, der i øvrigt var gravid, døde ved den alvorlige bilulykke. Hun blev fundet død tre meter fra bilen. Lisa Holliman er angiveligt blevet slynget ud af bilen i forbindelse med det voldsomme trafikuheld.

Det skriver flere medier heriblandt CNN, New York Times og NBC

Den treårige dreng Kylen og hans etårige lillebror blev fundet i mandag 20. august, efter det var lykkedes Kylen at kravle ud af bilens soltag. Bilen var i øvrigt væltet om på siden. Det fortæller Nathan Greeley fra politiet i Quachita County. Han fortæller i øvrigt, at myndighederne ikke var helt sikre på, hvornår ulykken fandt sted. Men at det højst sandsynligt var på et tidspunkt i løbet af fredagen i sidste uge.

Treårig kravlede op af skrænten

Liget af moren Lisa Holliman blev fundet et par meter fra bilen, og hendes far James Holliman har til det lokale medie KARK fortalt, at Kylen forsøgte at vække sin mor, da han var kravlet ud af bilen efter fire dage. Han var ophedet, udmattet og havde rifter på hele kroppen, da han efterfølgende kravlede op af skrænten og ud på Highway 24 nær byen Camden, der ligger cirka 136 kilometer fra storbyen Little Rock.

En bilist på hovedvejen fik øje på den lille Kylen og kørte ham straks til politiet i Quachita County.

For politiet var det selvfølgelig lidt af en gåde, hvem den lille Kylen var. På det tidspunkt anede ingen nemlig noget om biluheldet, fordi bilen var røget i en dyb kløft og var havnet et sted, hvor man ikke kunne se den oppe fra hovedvejen.

Efterlyste drengens familie på facebook

Politiet dog derfor billeder af Kylen, som de lagde ud på politiets Facebook-side for at efterlyse folk, der eventuelt kunne identificere den lille dreng. På den måde fik de hurtigt kontakt til Kylens familiemedlemmer, der oplyste, at de ikke havde hørt fra Kylens mor Lisa Holliman i adskillige dage.

Politiet besluttede at lave en eftersøgning i området, hvor Kylen blev fundet, og kort efter fandt de i kløften frem til den smadrede bil, en Chevrolet Impala. Her fandt de liget af Lisa Holliman. Og inde i bilen fandt de Kylens etårige lillebror, der sad fastspændt i barnesædet, men stadig var i live, selv om han var stærkt dehydreret.

Fandt babyen i barnesædet

Kriminalassitent Greeley har til medierne fortalt følgende:

- Den lille baby var i live og opmærksom, og han så ud til at være glad for, at der pludselig var menneskelig aktivitet. Jeg fik bare stor lyst til at holde ham og aldrig slippe ham, fortæller Greeley, der selv er familiefar.

Da de to børns bedstefar James Holliman mødte op hos politiet for at hente sine børnebørn, fortalte han politiet, at hans nu døde datter Lisa i øvrigt havde været gravid.

- Vi har mistet to, fortalte James Holliman til det lokale medie KARK.