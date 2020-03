Mor dræbt af spritbilist: Nu skal vejen undersøges

Vejdirektoratet går nu ind i sagen om trafikdrabet på en 28-årig kvinde midt i februar i Asnæs.

- Det er for at højne færdselssikkerheden generelt, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

En 23-årig formodet spritbilist er varetægtsfængslet, efter at han 14. februar ifølge et vidne foretog en hasarderet overhaling og kolliderede frontalt med en Suzuki Alto.

Så 28-årig mor blive dræbt af spritbilist: - Det er jo nærmest mord

Føreren af Suzukien, en 28-årig kvinde, blev dræbt på stedet, mens hendes 30-årige mand, som sad på passagersædet, og parrets et-årige søn, der sad i en barnestol på bagsædet, blev hårdt kvæstet.

Se også: Mor til den trafikdræbte Natascha: Vi orker ikke mere

Det afholder dog Vejdirektoratet i samarbejde med politi og i dette tilfælde Odsherred Kommune fra at granske sagen for dermed at kunne analysere, hvordan vejforholdene eventuelt også spiller ind, når der sker alvorlige ulykker i trafikken.

- Det er forebyggende, og formålet er på et overordnet plan at højne trafiksikkerheden.

Stak af

Dødsulykkens skete på Rødhøj ved Asnes, og de rette myndigheder mødes omkring en måned efter den tragiske begivenhed.

Efter ulykken, som kostede den 28-årige mor livet, stak spritbilisten af.

Han blev anholdt på Holbæk Sygehus, hvor han henvendte sig med en forstuvet hånd og fod.

Han sigtet for uagtsomt manddrab, spirituskørsel og flugt fra ulykken. Hans promille var 1,06 to timer efter ulykken, viste en alkometertest. Han nægter sig skyldig, fordi han siger, at han drak efter ulykken.

Man har ifølge Kommunernes Landsforening siden 1930 ført ulykkesstatistik i Danmark.

Mand fængslet: Stak af efter dødsulykke

Person omkommet i trafikulykke