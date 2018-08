Mor drak et glas vin om bord på fly: Blev fængslet med sin femårige datter

44-årige Ellie Holman fra Kent, Storbritannien, var 13. juli om bord på et fly fra London til Dubai med sin femårige datter Bibi.

Da de landede, blev hun hevet til side, eftersom der var problemer med hendes visa. Her blev hun samtidig spurgt, om hun havde indtaget alkohol.

Ellie Holman havde drukket et glas vin om bord på flyet, men da det er forbudt at drikke alkohol i Dubai, blev hun arresteret. I de tre efterfølgende dage blev hun sammen med sin femårige datter tilbageholdt af politiet.

Det skriver The Guardian og lokalmediet Kent Online.

Menneskerettighedsorganisationen 'Detained in Dubai' hjælper personer, der bliver fængslet i Dubai. Organisationen fortæller nu, at mor og datter i starten blev nægtet mad, vand eller adgang til et toilet.

- Min lille pige var nødt til at gå på toilettet på gulvet i cellen. Jeg har aldrig nogensinde hørt hende græde, som hun gjorde i cellen. Maden lugtede som råddent kål, og hverken Bibi eller jeg turde prøve det. Jeg var vågen i alle tre dage, fortæller Ellie Holman i en pressemeddelelse, der for nylig blev udsendt af 'Detained in Dubai', ifølge The Guardian.

Hun er efterfølgende blevet løsladt mod kaution, men hendes pas er fortsat konfiskeret af myndighederne, indtil sagen er afgjort. Hendes mand Gary fløj efterfølgende til Dubai med parrets to andre børn. Han er nu tilbage i Storbritannien med femårige Bibi.

Ifølge The Guardian kan Ellie Holman risikere at blive tilbageholdt i op til et år, indtil sagen kommer for retten.

- Turister kan ikke klandres for at tro, at Emiraterne er tolerante over for vestlige drukvaner, men det her er langt fra virkeligheden, fortæller Radha Stirling, der er chef for 'Detained in Dubai', ifølge The Guardian.

Hun mener, at den britiske regering skal blive bedre til at guide og informere borgere, der planlægger at rejse til Dubai, om, hvad der er ulovligt i Dubai.

- Det er helt forbudt for en turist at have hvilket som helst indtag af alkohol i blodet, selv hvis det er indtaget i et fly eller serveret hos Dubais eget flyselskab. Det er ulovligt at indtage alkohol i en bar, et hotel og en restaurant. Og hvis man bliver taget i det, kan personen blive fængslet, siger hun ifølge The Guardian.

På Twitter råder hun derfor briter, der gerne vil nyde et glas vin på deres ferie, om at holde sig fra Dubai.