Mor drak vin på flyet og blev fængslet med femårig datter: Nu taler hun ud

- De spyttede på mig og hev mig i håret. Jeg var bange for, at jeg ville blive voldtaget

I sidste uge gik historien om tandlægen Ellie Holman fra Kent i Storbritannien, der 13. juli blev holdt tilbage efter at være landet med et fly fra London til Dubai, verden rundt.

Organisationen 'Detained in Dubai' var talerør for Ellie Holman, der er svensk statsborger og bosiddende i England, og kunne fortælle, hvordan den 44-årige kvinde tilsyneladende havde drukket vin på den flere timer lange rejse. I lufthavnen i Dubai blev hun tilbageholdt sammen med sin fem-årige datter Bibi, og i cellen blev de angiveligt hverken tilbudt mad, vand eller et toilet.

- Min lille pige var nødt til at gå på toilettet på gulvet i cellen. Jeg har aldrig nogensinde hørt hende græde, som hun gjorde i cellen. Maden lugtede som råddent kål, fortalte Ellie Holman, da historien kom frem.

Kort tid efter, at overskrifterne om vin-drikkeriet, der tilsyneladende lå til grund for tilbageholdelsen, rullede ud verden over, kom der imidlertid skub i sagen.

Lørdag kunne det lokale medie Kent Online fortælle, at Ellie Holman kunne komme hjem samme dag.

Er træt og tager medicin

Nu, fire dage efter sin hjemkomst hos familien i Kent, taler den svenske kvinde ud i et eksklusivt interview med Daily Mail.

Overfor det britiske medie beskriver hun den behandling, hun fik i Dubai, som 'umenneskelig', og fortæller, at hele miseren har været meget udmattende for hende, ligesom hun er begyndt at tage antidepressiv medicin.

- De seneste fire uger har været et helvede for mig og min familie. Jeg tog afsted for at tage på ferie med min yngste datter til et land, jeg elskede at besøge, og endte i fængsel, siger Ellie Holman, der ikke tror, at noget nogensinde kunne have forberedt hende på det, der skete.

Bange for voldtægt

Men hendes overlevelsesinstinkt satte ind, fordi hun havde sin datter, som hun skulle tænke på og være stærk for. Derfor måtte hun udstå tre dage i en celle sammen med sin datter og 30 andre kvinder, hvor de ifølge hende ikke fik hverken vådt eller tørt og måtte bruge gulvet som toilet.

- En gravid kvinde fortalte mig, at hun var blevet voldtaget, mens hun var i fængslet. Jeg var bange for, at det kunne ske for mig, men heldigvis skete der ikke noget, når jeg havde med mig hele tiden, siger Ellie Holman.

De tre dage i fængsel blev afløst af næsten en måned i 'husarrest' i det arabiske land, hvor hun fik at vide, at der kunne gå op til et år, før hun kunne komme hjem.

- Jeg savnede helt desperat mine børn, og alt, jeg kunne tænke på, var hvornår jeg kunne få dem at se igen, siger Ellie Holman i det eksklusive intervire.

Udløbet pas, ulovlig botox

Inden Ellie Holman fløj hjem lørdag, blev hun begavet med blomster og fastfood til børnene, og regeringen betalte for hendes hjemrejse. Samtidig offentliggjorde de en udtalelse om, at det var Ellie Holmans svenske pas, der var udløbet, som fik myndighederne til at tilbageholde hende. Desuden havde hun bandet af de ansatte og filmet dem med sin mobilteledon. I udtalelsen stod intet om de glas vin, som 'Detained in Dubai' havde fortalt verdenspressen om.

Desuden har flere medier beskrevet, at den svenske tandlæge, der i Kent nu arbejder med botoxbehandlinger, havde tilbudt botox-indsprøjtninger i Dubai uden en gyldig tilladelse.

Dette afviser Ellie Holman dog som en smædekampagne mod hende, fortalt gennem Dubais regeringskontrollerede medier.

- De har løjet for ikke at tabe ansigt, men alt, jeg har gjort, er at fortælle sandheden. Jeg erkender, at min store fejl var at filme immigrations-officeren. Jeg indser nu, at det var dumt. Men retfærdiggjorde det virkelig at blive fængslet i tre dage med min datter, at blive spyttet på og hevet i håret? spørger den 44-årige mor.