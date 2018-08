Mor drak vin på flyet og blev fængslet med sin femårige datter: Nu er der nyt i sagen

-Min lille pige var nødt til at gå på toilettet på gulvet i cellen. Jeg har aldrig nogensinde hørt hende græde, som hun gjorde i cellen. Maden lugtede som råddent kål.

Sådan fortæller den 44-årige tandlæge Ellie Holman fra Kent i Storbritannien i forbindelse med, at det er kommet frem, hvordan hun og hendes femårige datter Bibi, 13. juli blev holdt tilbage efter at være landet med et fly fra London til Dubai.

Ellie Holman havde tilsyneladende indtaget alkohol ombord på flyet, og blev arresteret. De tre efterfølgende dage blev hun tilbageholdt af politiet, og sad ifølge organisationen ’Detained in Dubai’ sammen med sin datter i en celle, hvor de blev nægtet mad, vand eller adgang til et toilet.

Ellie Holman, der er svensk statsborger, og datteren blev efterfølgende løsladt mod kaution, men morens pas blev konfiskeret af myndighederne, indtil sagen blev afgjort. Ellie Holmans mand, Gary, fløj til Dubai sammen med parrets to andre børn, og fik femårige Bibi med hjem til Storbritannien.

Godt nyt

Ifølge The Guardian risikerede den 44-årige brite at blive tilbageholdt i et år, indtil sagen kom for retten.

Men nu er der heldigvis – efter omstændighederne – godt nyt i sagen.

Efter at nyheden om Ellie Holmans tilbageholdelse spredte sig til store dele af verden, er der pludselig kommet skub i sagen, og ifølge Kent Online forventes det nu, at Ellie Holman allerede i løbet af i dag, lørdag, kan sætte sig på et fly og flyve hjem til sin familie.

Ifølge mediet har organisationen ’Detained in Dubai’ nu informeret Ellie Holman om, at hun ikke bliver sigtet i sagen, og organisationen har også tilbudt at betale for hendes hjemrejse.