Mor efterlader toårig datter i bilen: Så sker det værst tænkelige

Moderen reagerede hurtigt, da hun så, at en tyv var ved at stikke af med hendes datter

Et overvågningskamera har fanget øjeblikket, hvor en biltyv forsøger at stjæle er ved at stikke af med en kvindes bil - og hendes datter.

Moderen ser i første omgang ikke tyven, da hun i onsdags i hjembyen Bremerton i USA er på vej hen til sin datter, der ligger i bilen.

Men i det øjeblik kvinden bevæger sig rundt om bilen, hopper en mand ind på førersædet og begynder at køre.

Se moderens spontane reaktion i videoen over artiklen.

Den 24-årige gerningsmænd blev senere fanget af politiet.

Politiet mener, at manden var påvirket af narkotika.