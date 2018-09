Mor eneste overlevende: Far og tre børn frosset ihjel i sø

Ferie i tandem-kajak er endt katastrofalt for amerikansk børnefamilie

En dejlig friluftsferie ved øgruppen Apostle Islands i Lake Superior i det nordlige USA udviklede sig op til weekenden katastrofalt for en amerikansk børnefamilie.

Den 39-årige Erik Fryman fra delstaten Wisconsin og hans tre børn, Jansen på tre, Annaliese på seks og niårige Kyra blev natten til lørdag fundet døde i vandet af en båd fra US Geological Service.

Børnenes mor, den 29-årige veteran i hæren, Cari Mews-Fryman, er den eneste overlevende. Hun blev samlet op af det kolde vand fredag klokken 22.

Det reddede hende, at redningsfolk i det totale mørke spottede lyset fra en lille lommelygte, hun havde på sig.

Det skriver Star Tribune, Fox News og Ashland County Sheriff's Office.

Overrasket af uventet storm

Familien var samme morgen stævnet ud fra den idylliske Michigan Island i en tandem-kajak.

Først på aftenen blev de overrasket af et uventet vejrskifte med stormvejr og faldende temperaturer, og ca. klokken 20 modtog Cari Mews-Frymans søster en alarmerende sms, hvor den desperate mor skrev 'Michigan Island' og '911'.

Søsteren ringede til kystvagten, som satte en større eftersøgning med helikopter og flere redningsbåde i værk. Missionen blev ikke nemmere af hårde vindstød, høje bølger og det tiltagende mørke.

De amerikanske medier skriver, at tandem-kajakken må være kæntret og have taget vand ind. I de høje bølger kom Cari Mews-Frymann ifølge Star Tribune væk fra sin mand og børnene.

Mor forsøger at være stærk

Erik Fryman havde forinden taget børnene til sig og forsøgt at svømme i land, mens Cari Mews-Fryman svømmede tilbage til den havarerede kajak, slog alarm til søsteren på en mobiltelefon og fandt en førstehjælps-taske og en lommelygte.

De havde alle fem trukket redningsveste over sig, og kystvagten, Daniel Peters, er overbevist om, at de tre børn og deres far i virkeligheden døde af kulde.

Cari Mews-Fryman gispede efter vejret, kunne dårligt tale og var stærkt nedkølet, da redningsfolk fandt hende. Hun forklarede senere politifolk, at hun troede, hendes mand og børn var reddet i land, da hun i det fjerne havde hørt dem råbe.

Søsteren Bobbi Mews har til Star Tribune forklaret, at ægteparret var erfarne roere og flere gange havde holdt kajakferie i Lake Superior og andre søer i det nordlige USA.

- Cari er i chok. Det rammer hende hårdt, men hun forsøger at være stærk, siger Bobbi Mews til Star Tribune.

