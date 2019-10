Mor erkender: Havde sex med teenagedatters venner

Coral Lytle forklarer i retten i Californien, at hun havde sex med to drenge på 14 og 15 år, der var gode venner med hendes teenagedatter.

Det skriver flere internationale medier heriblandt ABC.

Moderen forførte begge drenge i efteråret 2017 i en bil, som hun havde kørt væk fra byen, hvor de boede.

Hun har tilbragt de sidste to år ind og ud af retten, hvor hun er tiltalt for 21 tilfælde af seksuelt overgreb på de to drenge. Hun er anklaget for fuldbyrdet samleje med et barn under den seksuelle lavalder, oralsex med et barn under den seksuelle lavalder og at have vist porno til et barn.

Hun står til fire års fængsel.

Blev opdaget ved nøgenbilleder

Ifølge dokumenter fra retten begyndte hun at misbruge den 15-årige dreng i september 2017 og den 14-årige i oktober 2017.

Et af ofrene fortalte, at han havde haft sex med Coral Lytle tre gange, men at han stoppede møderne med kvinden, fordi han havde dårlig samvittighed over for hendes mand.

Coral Lytle plejede at hente de unge drenge fra forskellige steder, i sin bil.

Misbruget blev opdaget, da en mor til en af drengene fandt nøgenbilleder af kvinden på drengens telefon.

Den 42-årige kvinde har i retten forklaret sin opførsel med lavt selvværd efter sin søsters død, som fik hende til at føle sig deprimeret.

Hendes mand ansøgte om skilsmissen et par dage inden, at Coral Lytle blev arresteret.

Hun står til at få sin dom fjerde november. Ud over fire år i fængsel, kan hun også forvente at være på listen over sexforbrydere resten af sit liv.