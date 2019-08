Mor fandt død datter på botilbud: Nu er tre ansatte fyret

20. maj fandt en mor sin 50-årige datter død på Botilbuddet Fangelvej i den sydlige del af Odense.

Hun døde med al sandsynlighed af medicinforgiftning efter brug af medikamentet Leponex. Det indeholder stoffet Clozapin, som kan være livsfarligt, hvis medicinen anvendes forkert.

Alligevel reagerede personalet ikke, da kvinden viste tegn på medicinforgiftning. Det oplyser TV2 Fyn.

Ingen læge

Personalet på botilbuddet registrerede to gange på en uge, at kvinden var dårlig. Hun havde symptomer, som er beskrevet i medicininstrukserne for Leponex som værende alvorlige, og som kræver, at man straks søger læge.

Få dage før sin død fortalte kvinden således til personalet, at hun havde kastet op. Også dagen inden, hun blev fundet død, registrerede personalet, at hun så bleg ud, og at hendes øjne var matte. De noterede, at hun ikke havde hentet aftensmad i et stykke tid, og at hun havde været sløj lige så længe.

På trods af dette kontaktede personalet aldrig bostedets læge.

- Der er ikke nogen undskyldninger for ikke at holde øje med en borger på et bosted, der har det dårligt på den måde, som kvinden havde det, siger Maija Bruun Haastrup, afdelingslæge i psykiatrien i Region Syddanmark og på afdelingen for klinisk biokemi og farmakologi på Odense Universitetshospital til TV2 Fyn.

Kommunen har intet svar

Ifølge TV2 Fyns oplysninger er tre medarbejdere på blevet afskediget som følge af sagen. Kim Bøg-Jensen, Odense Kommunes ældrechef, har ikke noget svar på, hvorfor kvinden ikke fik den hjælp, hun behøvede.

- Der er opstået en eller anden kultur omkring denne her borger, som gør, at de her medarbejdere ikke har handlet på de afvigelser, der har været og de jo skal handle på. Det er helt klart og tydeligt, siger han til TV2 Fyn.

Kim Bøg-Jensen forstår ikke, hvordan en sådan kultur kan være opstået.

- Det er også lidt uforståeligt for mig. Det er også derfor, det har haft nogle ret alvorlig personalemæssige konsekvenser på Botilbuddet Fangelvej. For der ikke nogen forklaring eller nogen undskyldning for ikke at agere, på de her ting. Det er så klart, at man skal agere, og det har medarbejderne valgt ikke at gøre. Hvorfor de ikke har gjort det, har jeg ikke kunnet få noget svar på, siger ældrechefen.

Generelt problem

I 2017 lavede Styrelsen for Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) tilsyn på 132 bosteder. Tilsynene viste, at der var problemer på 124 af dem.

36 af bostederne fik efterfølgende påbud, fordi STPS fandt 'større problemer', herunder problemer vedrørende medicinhåndtering. Det konkluderer STPS i en erfaringsopsamling.

'Alt i alt peger fundene fra tilsynet på, at der på mange bosteder er en basal mangel på forståelse for medicinering og der er derfor fortsat grund til at arbejde med tiltag, der kan styrke medarbejdernes kompetencer på området og dermed sikkerheden i forbindelse med håndteringen af beboernes medicin på bostederne'.