Mor har bortført datter: Nu slår far igen i video

Varetægtsfængslet lettisk kvinde vil løslades - hendes ekskæreste kæmper for at få hende udleveret til Sydafrika

Johan Grobler venter i spænding. I eftermiddag tager Østre Landsret stilling til, om hans ekskæreste bliver løsladt fra en mere end et år lang varetægtsfængsling i Vestre Fængsel.

Den sydafrikanske mand savner sin yngste datter, som han ikke har set siden 2018.

Hun har ikke alene været centrum for en strid mellem sin far og mor, men er ufrivilligt genstand for massiv medieomtale.

Den dengang treårige piges mor bortførte i maj 2018 datteren fra Sydafrika til moderens hjemland, Letland. Det skete trods en sydafrikansk domstols forbud til begge forældre mod tage barnet ud af landet.

Under en mellemlanding uden datteren i Danmark 8. december 2018 blev Interpols internationale arrestordre aktiveret, og siden har Kristine Misane været varetægtsfængslet i Danmark, mens Sydafrika har forsøgt at få hende udleveret til strafforfølgelse.

Kærlig og omsorgsfuld

Kvinden har i adskillige lettiske medier og i retten forklaret, at hun bortførte datteren af frygt for barnets far. Han har ifølge hende været voldelig.

Nu tager faderen igennem sine tre voksne børn, halvsøskende til den i dag fireårige pige, til genmæle.

- Han er en meget kærlig og omsorgsfuld person, fastslår en voksen halvsøster til den bortførte pige i godt 14 minutter lang en velproduceret video, som florerer på YouTube og bliver bragt i lettiske medier.

Datteren og to ligeledes voksne brødre forsvarer deres far og tilbageviser samtlige anklager om vold. Den bortførte piges halvsøskende retter i stedet kritikken mod Kristine Misane.

Ekstra Bladet har ikke mulighed for at tjekke hverken Misanes eller Groblers børns alvorlige anklager, som ingen danske domstole skal tage stilling til.

Her er sagen blevet en varm kartoffel. Det er den, selvom det i snart et år har været endeligt besluttet, at Danmark vil udlevere den 46-årige kvinde til Sydafrika.

Hun har det ikke godt

For Kristine Misane og hendes forsvarsadvokat har sat alt ind på at forhindre udleveringen til det, som hun betegner som et tredjeverdensland. Her vil hun angiveligt få krænket sine menneskerettigheder, hvilket efter hendes og hendes støtter i over et år har været tilfældet for både hendes datter og søn, som nu bor hos kvindens søster i Letland.

Kvindens ekskæreste anfører i videoen også, hvordan hans og datterens menneskerettigheder er krænkede.

Københavns Byret løslod senest Kristine Misane 30. januar i år. Anklager Anders Larsson kærede omgående og med opsættende virkning afgørelsen til landsretten, og kvinden blev ført tilbage til sin celle, hvor hun siden har sultestrejket.

'Hun har det ikke godt, men overlever’, skrev Kristine Misanes søster, Marite Batraka, torsdag aften i en besked til Ekstra Bladet.

Fredag er fængselscellen skiftet ud med landsrettens 19. afdeling i Bredgade i København, hvor hun håber på at blive sat på fri fod.

- Så rejser hun hjem, har hendes forsvarer Henrik Stagetorn tidligere fastslået.

