Mor holdt minuts stilhed for datter

Tårerne trillede, da der lørdag formiddag blev holdt et minuts stilhed for den femårige pige, der blev kørt ihjel på tragisk vis i onsdags af en 21-årig mand, der flygtede fra ulykken på Peter Bangs Vej i København.

I den stærkt berørte gruppe af børn og voksne var også hende, der har lidt det største tab. Pigens mor, der selv blev lettere kvæstet ved ulykken. De er begge beskyttet af navneforbud.

Rørende brev fra mor: ’Min evigt lysende stjerne’

Umiddelbart efter det ene minuts stilhed begyndte personer i gruppen at synge salmen 'Altid frejdig, når du går', og flere ansigter krøllede sammen i sorgen.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er Caroline Lüdeking-Madsen, der har taget initiativ til mindehøjtideligheden.

Hun fortæller, at hun mødte pigens mor ved blomsterhavet fredag, hvor Caroline snakkede om at lave højtideligheden.

- Det er ikke på hendes opfordring, at vi holder det, men hun syntes, at det var fint og ville gerne være med, fortæller Caroline Lüdeking-Madsen, der selv er mor og dybt berørt af ulykken.

Dette er et af brevene, der er lagt til pigen på gerningsstedet. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er så uretfærdigt, så det var lidt vores måde at gøre noget for de efterladte og for dem, der var hernede for at hjælpe. Måske sætte et lillebitte punktum, siger hun.

- Det er for familiens skyld og dem, der var involveret, så man skulle samles, vise sin støtte og være der for hinanden, siger hun.

Helt tæt på dødsulykke: Løftede bilen væk fra femårig

Hun kom selv ned og lagde en buket blomster sammen med sin mand Simon Lüdeking-Madsen onsdag aften. Der lå der måske 4-5 buketter. Siden er det bare vokset.

Flere familier med børn var mødt op til mindehøjtideligheden. En af dem var familien Kastrup, der tæller forældrene Mai og Andreas og børnene Wilma, 9, og Charlie, 5.

- Det var faktisk Wilma, der syntes, at det var vigtigt at komme over og give pigen noget, fortæller Mai Kastrup,

- Jeg synes, at det er synd for pigen, siger Wilma, der lige har været ovre og lægge en buket blomster blandt de mange, der allerede ligger i et flere meter langt bælte.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Mai Kastrup fortæller, at de har været ret åbne om ulykken derhjemme.

- Det kommer jo alligevel frem i nyhederne, og så kan man lige så godt være ærlige fra starten. Så vi har snakket om det. Jeg synes, at det er helt forfærdeligt, siger hun og fortæller, at hun også er typen, der kan komme til at bande lidt over, at sådan en ulykke overhovedet kan ske.

- Han har ikke tænkt, siger hun om den 21-årige, der har erkendt at have siddet bag rattet.

Fareed er også kommet til mindehøjtideligheden sammen med sin 3½-årige datter Mahiba.

- Vi bor tæt på, og vi har snakket meget om det. Så ville jeg komme i dag, siger han.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Forældre fra den afdøde piges børnehave har startet en indsamling for at samle penge ind til, at moren får de bedste muligheder for at få den hjælp, hun har behov for. Den har i skrivende stund indsamlet mere end 320.000 kroner.

Ved dødsulykken kom den femårige og hendes mor trækkende med deres cykler på fortovet på Peter Bangsvej i København, da en VW Passat pludselig satte i gang på sidegaden Sæbyholmsvej, accelererede tværs over vejen og torpederede den lille familie.

Klemt mellem bilen og husmuren

Pigen blev klemt mellem bilen og husmuren og døde på stedet, mens moren væltede og slog hovedet ind i husmuren, men slap med lettere kvæstelser.

Politiet mener, at Helmi Mossa Hameed, der sad bag rattet, var påvirket af bevidsthedspåvirkende stoffer ved påkørslen, og ifølge politiinspektør Jørgen Bergen Skov fandt politiet lattergaspatroner i bilen. Den 21-årige var desuden frakendt førerretten.

Den 21-årige Helmi Mossa Hameed blev i går fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg, hvor hans forsvarer oplyste, at hans klient erkendte at have ført bilen, men hævder, at der var tale om et uheld og nægter uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.