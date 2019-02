Mor hylder sin datter: Stillede sig imellem da eks gik amok

En mor hylder sin unge datter for at redde hendes liv. Advarsel: Voldsomme billeder

36-årige Beata Karchnakova fra Etwall i England er overbevist om, at hun havde været død, hvis det ikke havde været for hendes datters utrolige heltemod.

ADVARSEL: Artiklen indeholder voldsomme billeder.

Da hendes 46-årige ekskæreste, Safet Hasanovic, angreb hende i et 20 minutter langt knivoverfald, gik datteren gentagne gange mellem dem for at beskytte sin mor.

Det skriver Derby Telegraph, der har talt med Beata Karchnakova uden for retsbygningen umiddelbart efter, at dommen over ekskæresten er faldet.

Kastede varmeapparat efter ham

Foruroligende billeder og overvågningsoptagelser fra sekunderne efter det voldsomme overfald er blevet vist i retten. Her kunne moren høres råbe efter hjælp, mens Safet Hasanovic overfaldt hende og hun fik skader ved både hoved, nakke hænder og ben.

Efter overfladet har den 36-årige mor blandt andet fået sat en metalplade i sin ene hånd. I dag kan hun kun bøje to af fingrene. Foto: Beata Karchnakova/BPM MEDIA

Under retssagen har den 36-årige kvinde beskrevet, hvordan hendes datter flere gange stillede sig mellem sin mor og ekskæresten, som havde trodset sit polititilhold og var brudt ind i hendes og døtrenes hjem.

Datteren forsvarede blandt andet sin mor ved at kaste et varmeapparat efter ham, ligesom hun tildelte ham flere slag.

Beata Karchnakova måtte syes med otte sting i hovedet. Foto: Beata Karchnakova/BPM MEDIA

- Hun stillede sig mellem mig og ham, da han forsøgte at stikke mig, hun slog ham også i ansigtet, siger Beata Karchnakova, som er sikker på, at datteren reddede hendes liv den dag. Men det har ikke været uden konsekvenser hverken for mor eller datter.

Mor på vej i fængsel for børnebortførelse: Nu har hun fundet kærligheden

- Det har virkelig påvirket hende. Hun har mistet sin styrke, hun går ikke i skole længere, fordi hun bare er så bange.

Beata Karchnakova bliver her interviewet foran retsbygningen af et lokalt medie lige efter dommen er faldet over hendes ti år ældre ekskæreste. Foto: Beata Karchnakova/BPM MEDIA

- Jeg er så stolt af hende. Hvis hun ikke havde blandet sig, ville jeg ikke være her lige nu. Hun er fantastisk, siger den 36-årige mor.

Der var blod overalt

Anklager Sarah Slater gennemgik for salen og dommeren, hvordan Safet Hasanovic brød ind i huset og gik direkte op på førstesalen. Her smækkede Beata Karchnakova døren i hovedet på ham, men han sparkede den ind og gik til angreb på hende.

Se også: Fokus på vold mod kvinder: Kendte instagrammere får 'bank'

- Hun bliver ramt rundt omkring i hovedet, og hun tager sine hænder op for at forsvare sig selv. Hun indser, at han har en kniv, og husker syv stød fra den tiltalte, med stik mod hovedet og stik mod hånden. Der var blod overalt, lyder anklagerens gennemgang.

Moren har filmet og taget billeder fra minutterne efter politiet endelig fik sat en stopper for ekskærestens overfald. Foto: Beata Karchnakova/BPM MEDIA

Hendes døtres pædagoger, der også var til stede, tilkaldte politiet. Da de ankom, reagerede han på de blå blink ved at gå til angreb på ekskæresten igen

'Hun har ødelagt mit liv'

Da politiet endelig havde held til at komme indenfor, og spurgte, hvorfor han havde angrebet den 36-årige kvinde, svarede han ifølge anklageren, at 'hun har ødelagt mit liv'.

Nu hylder Beata Karchnakova sin datter for at have reddet sit hendes liv. Foto: Beata Karchnakova/BPM MEDIA

Beata Karchnakova måtte syes med otte sting i hovedet efter overfaldet. Desuden har hun fået sat en metalplade ind i den ene hånd, og kan kun bøje to af sine fingre på grund af skader mod knoglerne i hendes fingre.

Safet Hasanovic har fået en udvidet fængselsdom for overfaldet mod sin ekskæreste, hvor han brød sit polititilhold mod hende og brød ind i hendes hjem. Foto: Derbyshire Police

Safet Hasanovic fik i denne uge en udvidet fængselsdom for bevidst at have forvoldt et andet menneske store skader.

- Han fortjener sin dom, men jeg ville ønske, han var blevet sendt væk for evigt. Skaderne har haft en voldsom effekt på mit liv. Jeg kan ikke længere holde min yngste datter eller tage hende op, siger Beata Karchnakova umiddelbart efter domfældelsen til Derby Telegraph.

Se flere af de billeder, Beata Karchnakova tog efter overfaldet og af sine skader, i galleriet herunder. ADVARSEL: Voldsomme billeder!