Mor i sag om stenkast fra bro: Ingen skal true mine børn

Carina Aakerblad vil ikke finde sig i, at folk på sociale medier truer hendes børn med endefuld og det, der er værre

Carina Aakerblad er rasende.

Som mor til tre børn, der om nogen er kommet i vælten søndag aften, kan hun ikke lade stå til, når folk på sociale medier spyr om sig med trusler og eder mod hendes afkom.

Syd- og Sønderjyllands Politi er af den opfattelse, at børnene står bag en bevidst handling, hvor en sten er blevet kastet fra Baldersbækvej over Grindstedvej. Stenen ramte en bil, der efterfølgende ifølge politiet er blevet totalskadet.

Fortjener røvfuld

Det har ført til, at folk er gået amok på de sociale medier. Mange skriver, at børnene fortjener en røvfuld på gammeldags manér.

- Nogle af kommentarerne er jo værdige til at blive meldt til politiet. Børnene bliver jo truet med vold, og jeg ved ikke hvad. Du kan tro, at jeg har haft fat i politiet. Ingen skal true mine børn, siger Carina Aakerblad til Ekstra Bladet.

Syd- og Sønderjyllands Politi har efter Carina Aakerblads henvendelse også henstillet til, at folk besinder sig på de sociale medier. Det fremgår af et opslag på politiets Twitter-profil.

Carina Aakerblad er mor til to drenge og en pige. Drengene er seks og otte år, mens datteren er fire. Det er politiets opfattelse, at den otte-årige har kastet stenen, som har ramt bilen.

Politiet fortæller også til Ekstra Bladet, at man slet ikke har talt med børnene. Ifølge Carina Aakerblad er det alene bilisten og et andet vidne til epsioden, som politiet har været i dialog med.

'Uheldigt'

Carina Aakerblad har en helt anden opfattelse af, hvad der er sket, fortæller hun til Ekstra Bladet. Hun mener, der var tale om et uheld.

- Mine børn har været en tur på legepladsen på campingpladsen, der ligger cirka 500 meter fra bopælen. De har været på weekend hos deres far. De har gået og hygget sig. Ham på seks samler på sten, fordi han maler på sten. Og han har så også fundet en lille sten, som han vil have med hjem at male på, siger Carina Aakerblad.

- På vej hjem kravler de op på rækværket over Grindstedvej. Og min søn har stenen i hånden, da han klatrer op. Han taber den, da han klatrer op. Det jo klart, for han har svært ved at holde på de jerndragere, samtidig med at han holder stenen i hånden, fortsætter Carina Aakerblad.

Hun medgiver, at det er 'pishamrende uheldigt', at der lige kører en bil under broen i samme øjeblik.

- Der kører normalt ikke så meget trafik forbi.

Efterfølgende bliver hendes børn stående på stedet. Der er derfor ikke tale om, at bilisten, der bliver ramt, løber efter børnene for at fange dem.

Tissede i bukserne

Da manden kommer op på broen, tager han ifølge Carina Aakerblad så godt ved den seks-årige dreng, at han tisser i bukserne.

- Han tilbageholder ham, så han bliver så ræd, at han tisser i bukserne, siger Carina Aakerblad.

Samtidig giver manden den otte-årige besked om at gå hjem for at hente sin far.

Det er Carina Aakerblads opfattelse, at bilisten og børnenes far får talt det skete godt igennem. Carina Aakerblad fortæller, at den ramte bil var en Suzuki Alto fra 2011.

- De er enige om ikke at blande politiet ind i det. Der var kommet en bule på fem gange fem centimeter i stolpen på bilen, og det tilbyder børnenes far at udbedre, siger Carina Aakerblad.

Vender på en tallerken

Søndag forandres alt imidlertid ifølge Carina Aakerblad.

Da parterne er i dialog igen, viser det sig, at sagen er blevet meldt til politiet.

- Bilisten var pludselig en helt anden. Rasende og slet ikke til at tale med, siger Carina Aakerblad.

Nu er hun bekymret for, at hendes børn vil blive udsat for drillerier eller andet, når de kommer i skole og børnehave mandag.

- Især min søn på seks er psykisk påvirket. Min datter tager det stille og roligt. Men også min otte-årige søn er påvirket, siger Carina Aakerblad.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, fortalte tidligere på aftenen til Ekstra Bladet, at det er politiets opfattelse, at der har været tale om en bevidst handling fra børnenes side. Politiet oplyser, at det var den otte-årige der kastede med stenen.

- Der kommer til at køre noget erstatningsmæssigt. Og så vil der formentlig også blive fulgt op i SSP-regi, siger Erik Lindholdt til Ekstra Bladet.

Søndag afspærrede politiet Grindstedvej i en times tid, mens hundeførere afsøgte stedet.