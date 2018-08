Mor kæmpede forgæves: Lille pige bidt ihjel af familiens hund

En kun 14 måneder gammel pige er omkommet efter at familiens hund gik til angreb på hende torsdag morgen.

Tragedien fandt sted i den australske by Neerim Junction godt 100 kilometer øst for Melbourne.

Redningsfolk forsøgte at genoplive den lille pige. Men der var intet at gøre.

Ifølge det lokale politi blev den lille pige angrebet af familiens hund - en ruhåret hønsehund - men de nærmere omstændigheder ligger endnu ikke fast.

Pigens mor greb ind, da hunden gik til angreb på barnet.

Moderen kvæstet

- Moderen forsøgte at trække hunden væk. Hun blev såret på hænder og ben. Hun gjorde alt, hvad der var muligt for at redde barnet, fortæller politibetjent Dean Waddell til avisen Sydney Morning Herald.

Efter episoden blev hunden omgående aflivet.

Beboerne i området er dybt rystede over tragedien.

- Sådan noget bør ikke ske. Vi føler virkelig med familien, siger en af naboerne, Gordon Lockett, til Sydney Morning Herald.