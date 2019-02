Mor kendt skyldig i at tappe blod fra søn

En 36-årig kvinde fra Skjern er ved Retten i Herning torsdag formiddag blevet kendt skyldig i en sag om blodtapning af sin lille søn.

Hun var tiltalt for gennem fem år at have tappet en halv liter blod om ugen fra sit yngste barn for at få barnet til at fremstå sygt. Kvinden, der menes at lide af lidelsen Münchhausen by Proxy, blev anholdt i september 2017, hvor drengen var seks år gammel. Siden har kvinden siddet varetægtfængslet.

Kendt skyldig

Her til formiddag kom der skyldkendelse i sagen, og moderen, som havde erkendt sig delvist skyldig i anklageskriftet, blev dømt skyldig i grov vold, men ikke med særdeles skærpende omstændigheder, som anklageren ellers havde vurderet.

Den 36-årige kvinde havde erkendt sig delvist skyldig, men efter en mildere voldsparagraf.

Efter kendelsen om skyld er blevet afsagt, skal anklager og forsvarer i sagen nu procedere for, hvilken straf de hver især mener, kvinden skal have. Herefter skal nævninger og dommere votere.

Dommen ventes at blive afsagt senere torsdag.

Grædende ud i baglokalet

Da skyldkendelsen var afsagt, fik forsvareren et kvarter til at gennemgå kendelsen med den 36-årig mor. Hun blev grædende og meget berørt ført ud i baglokalet af sin familie, hvorefter døren blev lukket.