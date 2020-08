Mor lå død i årevis: Datter sigtet

En grotesk sag, hvor naboer i årevis havde et lig som nabo, kan efter alt at dømme afsluttes de store strafferetlige armbevægelser.

Da en kvinde, hvis dåbsattest viser 90 år, døde for omkring tre år siden, undlod hendes midaldrende datter at informere myndighederne om dødsfaldet. Pensionen var troligt blevet hævet måned efter måned, selvom ingen så eller hørte noget til kvinden, som boede i Gentofte Nord for København.

Først da en bekymret nabo henvendte sig til kommunen, så den tragiske historie dagens lys.

På en madras fandt man ifølge Ekstra Bladets oplysninger liget af den ældre dame.

Det følgende ligsyn viste, at der ikke var noget mistænkeligt ved dødsfaldet i traditionel forstand. Kvinden var død af naturlige årsager, og resultatet af Nordsjællands Politis efterforskning af sagen er, at man ikke vurderer, at der har været tale om usømmelig omgang med lig, selvom datteren ifølge politiet kom i lejligheden og vidste, at hun var død.

Tragisk sag

Meget tyder også på, at sagen kan afsluttes med en bøde.

- Hun er sigtet for nogle økonomiske forhold for simpelthen at have brugt af de sociale ydelser, som moderen har fået, siger leder af Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet, Jesper von Bülow, til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Hans kollega leder af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet Jakob Rahbek betegnede umiddelbart efter ligfundet sagen som tragisk.

Der er da heller ikke ifølge Ekstra Bladets oplysninger noget, der tyder på, at den efterladte datter har levet i sus og dus af moderens penge.

Havde et nært forhold

Datter og mor var registreret på samme adresse, men datteren har efter alt at dømme ikke boet i hjemmet efter moderens bortgang, men hos en kæreste. Hun kom dog ifølge naboer flere gange i lejligheden - også når bestyrelsen viderebragte klager over det forfald, terrassen i hjemmet bar præg af.

Den afdøde har ifølge Ekstra Bladets oplysninger levet som eneboer i mange år, efter at hendes mand døde for 30 år siden.

Politiet bad selv datteren om at åbne døren til lejligheden, hvor der åbenbarede der sig et syndigt rod.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få datterens forklaring på, hvorfor tingene udviklede sig, som de gjorde, men en nær pårørende har fortalt, at mor og datter havde et meget nært forhold.