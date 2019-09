Mor lagde sin døde baby i hotel-fryser: Nu er dommen faldet

Den 35-årige Amanda Oakes har erkendt sig skyldig i uagtsomt manddrab samt usømmelig omgang med et lig.

Dermed har Amanda Oakes indrømmet, at hun er medskyldig i sin egen seks måneder gamle babys død. Babyen blev efterfølgende gemt i en fryser på et hotel. Den lille baby døde af at spise det farlige og meget stærke narkotika methamfetamin.

Det skriver flere medier heriblandt Washington Examiner og New York Post

Amanda Oakes og faren til hendes baby, Carlton James Mathis er begge stofmisbrugere. (Foto: Houston County Jail)

For et par dage siden faldt dommen over Amanda Oakes, der blev dømt til 99 års fængsel.

Som et led i en aftale med anklagemyndigheden indvilligede Amanda Oakes i at vidne i retten mod barnets far, 28-årige Carlton James Mathis. I forbindelse med retssagen er det kommet frem, at den lille baby-søn døde af at spise det farlige stof methamfetamin, mens han var i sin fars varetægt på et hotel i staten Alabama i USA. Det var imidlertid moren, Amanda Oakes, der gemte liget af sin baby i hotellets fryser.

Politiet har oplyst, at Amanda Oakes og Carlton James Mathis tog ud at handle i et stormagasin, før de flygtede til Florida. De havde tidligere på dagen gemt liget af babyen i fryseren, så hotelpersonalet senere kunne finde den døde baby.

To dage efter at Amanda Oakes erkendte sig skyldig, blev Carlton James Mathis fundet død i sin fængselscelle i Houston County Fængsel. Retsmedicinere er i øjeblikket i gang med at undersøge dødsårsagen.