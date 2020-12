Mor mistænkt for indespærring af søn i Sverige er løsladt

En 70-årig kvinde, som i Sverige er under mistanke for vanrøgt og frihedsberøvelse af sin 41-årige søn, er løsladt.

Det skriver den svenske avis Expressen onsdag aften.

Den 41-årige mands søster fandt ham søndag svækket og særdeles medtaget i morens lejlighed, som ligger syd for Stockholm.

Manden blev efterfølgende bragt til et hospital. Han havde adskillige sår, var tandløs og kunne dårligt tale.

Herefter rettede fokus sig mod moren, som blev mistænkt for at have holdt ham indespærret i flere årtier.

Efter et forhør af den 41-årige mand består mistanken mod moren, men den er svækket, oplyser anklagemyndigheden.

- Den kvinde, som blev anholdt efter begrundet mistanke om ulovlig frihedsberøvelse samt at have forvoldt skader og sygdom, er nu på fri fod, skriver anklagemyndigheden onsdag i en meddelelse ifølge Expressen.

- Efter mandens forhør i løbet af eftermiddagen og ud fra det, der i øvrigt er kommet frem i de seneste dages efterforskning, er mistanken mod den mistænkte kvinde svækket.

Politiet fortsætter nu efterforskningen og fokuserer på forløbet 'længere tilbage i tiden', oplyser kammeranklager Emma Olsson i meddelelsen.

Det vurderes ikke, at den 70-årige kvinde vil påvirke efterforskningen negativt.

Søsteren skaffede sig søndag adgang til lejligheden, da hun fik at vide, at moren var blevet indlagt.

Hun har over for politiet oplyst, at hun i årevis havde haft en mistanke om, at sønnen blev holdt indespærret i morens lejlighed.

Flere kilder har sagt til Expressen, at moren to år inden den nu 41-årige blev født, havde mistet en søn på grund af kræft. Derfor udøvede hun 'ekstrem kontrol' over for den nu 41-årige, som også blev givet samme navn som den døde søn.

I en alder af 12 år skal han være blevet taget ud af skolen og siden have mistet kontakt til omverden.

I et interview med Expressen fortæller søsteren, at han ikke rent fysisk har været låst inde. Naboer har således set ham på gaden.

Men han skal have været under så stærk kontrol - og uden kontakt med omverdenen så længe - at han i praksis ikke kunne fungere uden for lejligheden, fortæller hun.

Manden er blevet behandlet på Nya Karolinska-hospitalet med antibiotika og har ifølge søsteren reageret godt på behandlingen.