Mor og datter dømt: Voldeligt røveri hos frisør

En 52-årig mor og en datter på 20 år er onsdag blevet idømt fire måneders fængsel for et voldeligt røveri som følge af utilfredshed med nogle extensions, datteren fik lavet hos en frisør i Ishøj.

Sagen startede, da moderen tog sin datter med til frisøren for at få lavet extensions, der er en kunstig tilføjelse til håret, som gør det længere.

Hverken moderen eller datteren var dog tilfredse med frisørens arbejde, og efter en rum tid vendte de tilbage for at give udtryk for deres utilfredshed.

Her opstod et skænderi med frisøren, og moderen tildelte ifølge anklagemyndigheden frisøren et knytnæveslag.

Kort efter tog moderen frisørens telefon og gik sammen med datteren fra salonen.

Frisøren fulgte efter de to ud til en bil uden for frisørsalonen, hvor skænderiet fortsatte. I den forbindelse tildelte datteren frisøren et spark. Dermed blev konfrontationen til et voldelig røveri i anklagemyndighedens øjne.

Moderen og datteren nægtede både slag, spark og telefonrøveri. Retten i Glostrup lagde dog ifølge anklagerfuldmægtig Louise Algren vægt på vidneudsagn fra både frisøren og et vidne, der havde set den del af skænderiet, der fandt sted ved bilen.

Både mor og datter blev idømt fire måneders fængsel. Moderens straf er ubetinget, mens datterens er betinget med krav om 100 timers samfundstjeneste.