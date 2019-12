Mor og datter dræbt i helikopterstyrt

Helikopteren menes at være styrtet ned i dette område. Video: Reuters via Ritzau Scanpix.

En 47-årig kvinde og hendes 13-årige datter er blandt ofrene for det helikopter-styrt, som torsdag i sidste uge fandt sted på den øde beliggende ø Kauai i Hawaii.

Det lokale politi oplyser på Facebook, at tre af de i alt syv dræbte ved styrtet nu er blevet identificeret. Samtidig arbejder man på at få endeligt bekræftet, hvem de øvrige dræbte er.

Den 47-årige Amy Gannon var sammen med sin 13-årige datter Jocelyn om bord i helikopteren, da den af endnu ukendte årsager styrtede ned. Også piloten, den 69-årige Paul Matero, er blevet identificeret.

Gannons mand og 16-årige søn var ikke med på udflugten. De befinder sig fortsat i Hawaii.

Myndighederne mener, at de øvrige turister i helikopteren var en familie, som kom fra Schweiz.

- Vi sørger med de efterladte over tabet af deres familiemedlemmer, hedder det i en udtalelse fra Safari Helicopter, som arrangerede udflugten til den smukke ø.

Ifølge TV-stationen NBC News er torsdagens styrt den tredje ulykke i 2019. Politikere har forsøgt at få strammet sikkerheden hos de mange mindre flyselskaber, som tilbyder udflugter i den smukke øgruppe.

De amerikanske luftfartsmyndigheder afviser dog, at der skulle være grund til særlig bekymring over flyvesikkerheden på Hawaii. Myndighederne påpeger, at de overvåger flyselskaberne og udfører uvarslede kontroller.

Havarikommissionen arbejder nu på at opklare årsagen til det tragiske styrt. Det har blandt andet vakt undren, at helikopteren ikke udsendte signaler, som afslører, hvor den helt konkret befandt sig.

Vejret var på ulykkestidspunktet dårligt med hårde vindstød og nedsat sigtbarhed.