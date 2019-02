Mor og datter sigtet: Dræbte fem familiemedlemmer

En amerikansk kvinde og hendes 19-årige datter er anklaget for kvæle flere

En tragedie har ramt den amerikanske stat Pennsylvania, hvor en 45-årig mor og hendes 19-årige datter er anklaget for at have dræbt fem af deres familiemedlemmer. Det skriver CNN.

Moderen, Shana Decree, fortalte politiet under afhøringen, at de 'alle havde ønsket at dø'.

Under forklaringen fortalte mor og datter, at moderen sammen med sin datter, Dominique og moderens søster, Jamilla, først kvalte fire familiemedlemmer.

Efterfølgende kvalte Dominique sin mors søster.

Mor og datter er nu anklaget for fem mord - det drejer sig om drabene på to af Shanas børn, drabet på Shanas søster og drabene på søsterens tvillinger, det står beskrevet hos politiet i Bucks County.

Ikke samme historie

Mor og datter gav efterfølgende forskellige svar på, hvem der dræbte hvem, men de var begge enige om at moderens søster var med til mordene, inden hun selv blev dræbt.

Ligene af familien blev fundet i en etværelseslejlighed, hvor de alle lå ved fodenden af samme seng.

Anklageren i sagen, Matthew Weintraub, mener, at de to kvinder muligvis har været del af en selvmordspagt, men efterforskningen er stadig i gang.

En søn til moderens søster er fundet i sikkerhed. Han var ikke i lejligheden, da mordene stod på.

Socialrådgiver fandt familie

Det var en socialrådgiver, der fandt familien, da hun var på besøg for at tjekke op på forholdene i hjemmet.

Hun ringede straks til politiet, da hun så at lejligheden var helt smadret, og at møbler og glas lå spredt overalt.

De to kvinder blev også fundet i lejligheden, hvor de virkede til at være desorienterede og blev derfor taget med på hospitalet.

Der nægtede de i første omgang at vide, hvad der var sket i lejligheden.

Datteren fortalte politiet, at der var kommet en fremmed sort mand ind i lejligheden og havde prøvet at kvæle hende.

Moderen fortalte, at det var tre mænd, der var kommet ind i lejligheden og havde dræbt alle.

Senere ændrede de dog deres forklaring og fortalte, at de selv havde begået mordene.