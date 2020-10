Mor og datter stukket med kniv

Københavns Vestegns Politi er lørdag formiddag rykket ud til et knivstikkeri i Ballerup.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Knivstikkeriet har fundet sted på Hold An Vej, og det er en mor og datter, der er blevet stukket.

Vagtchef hos Københavns Vestegns Politi Brian Munck fortæller til Ekstra Bladet, at hverken mor eller datter er i livsfare efter overfaldet.

- Lige nu eftersøger vi en gerningsmand, siger han.

Ifølge vagtchefen er det et umotiveret 'angreb', men det er endnu for tidligt at komme med endelige konklusioner.

Ekstra Bladets mand på stedet beretter, at der er cirka fem politibiler på gerningsstedet.

Opdateres ...