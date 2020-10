Helmi Mossa Hameed, 21, bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør for at køre en femårig pige ihjel på Peter Bangs Vej og derefter flygte fra stedet. Det skete onsdag.

Han blev anholdt i aftes efter mere end et døgn på flugt. Både justitsminister Nick Hækkerup og statsministeren har fordømt handlingen, og imens undrer mange sig over, hvorfor påkørslen overhovedet skulle ske.

Minister fordømmer bilists flugt efter dødsulykke

Mette F. efter dødsulykke: Kun en kujon løber afsted

Den femårige pige gik på gaden med sin mor, da en bil pludselig accelererede, krydsede vejen og bragede ind i dem begge. Moderen kom lettere til skade.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Alt tyder ifølge politiet, på, at mor og datter var tilfældige ofre.

– Vi har intet kendskab til, at der på nogen måde er relationer mellem mor, datter og ham, vi har eftersøgt, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Københavns Politi.

– Er der noget, der tyder på, at det var en forsætlig påkørsel?

– Jeg har ingen jordisk chance for at sige, om det kan have været en bevidst handling. Vi efterforsker bredt, som vi altid gør, og vi er nødt til først at få afhørt alle dem, der har set, hvad der er sket.

En bilinspektør har også været på stedet for at undersøge ulykken, blandt andet i forhold til, om der er foretaget opbremsning, og hvor hurtigt der er kørt.

– Det er vi nødt til at vente på, siger Knud Hvass.

21-årige Helmi Mossa Hameed er tidligere kendt af politiet for flere kriminelle forhold, herunder sager om personfarlig kriminalitet.