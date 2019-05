Mor og søn anholdt i sag om jointfabrik

Seks personer - blandt dem en mor og hendes søn ifølge Ekstra Bladets oplysninger - fremstilles i dag i grundlovsforhør, hvor de sigtes for medvirken til jointproduktion.

Kvinden er 47, mens hendes søn er 22 år gammel.

De seks sigtes i fællesskab for et sted i København i perioden fra 21. mart til 9. maj i år i en lagerhal at have fremstillet ikke under 39.200 almindelige joints og 29.400 store joints, der efterfølgende skulle sælges i Christianias Pusher Street samt i Nørrebroparken.

Fra fabrikken har der ifølge politiets opfattelse været to daglige transporter til henholdsvis Christiania og Nørrebroparken.

Retsmødet er stadig i gang, og derfor vides det ikke, hvordan de sigtede forholder sig til sagen.