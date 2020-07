Mor og søn knaldet for butikstyveri

En 42-årige kvinde fra Aarhus er formentligt ikke det bedste forbillede for sin søn.

Søndag aften blev moderen og sønnen på 22 år knaldet for butikstyveri i Netto på Skt. Knuds Torv i Aarhus. En butiksdetektiv havde opdaget, at de to stjal varer. Detektiven tilbageholdt derfor moderen, indtil en politipatrulje nåede frem.

På videoovervågningen i butikken kunne betjentene se, at sønnen havde taget varer og puttet dem ned i moderens taske.

Sønnen ventede på sin mor udenfor butikken, da betjentene ankom til stedet. Nu er de begge blevet sigtet for butikstyveri, oplyser Østjyllands Politi.