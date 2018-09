Mor og søn omkom efter brand: Obduceres i dag

I den vestsjællandske by Mørkøv døde en 31-årig kvinde og hendes fire-årige dreng efter en brand fredag i en førstesals lejlighed på Hovedgaden.

Midt og Vestsjællands Politi fik en anmeldelse om branden fredag eftermiddag, og de har siden forsøgt at finde frem til brandårsagen med hjælp fra brandtekniske eksperter og kriminalteknikere fra Rigspolitiets Nationalt Kriminalteknisk Center.

En obduktion, som finder sted mandag, vil dog gøre politiet klogere på mange ubesvarede spørgsmål i sagen. Det siger efterforskningsleder ved Midt- og Vestsjællands Politi Bjørke Kierkegaard til Ekstra Bladet.

- Vi lavede allerede kriminaltekniske og brandtekniske undersøgelser fredag, men det samlede billede af obduktionen og de tekniske undersøgelser vil forhåbentlig give os et klart billede af, hvad der præcist er sket, siger Kierkegaard.

Efterforskningslederen siger, at politiet undrer sig over, hvorfor de to omkomne ikke nåede ud af lejligheden.

- Vi kredser også om, hvorfor moren og barnet ikke nåede ud af denne lejlighed tidspunktet taget i betragtning. Det kan der være mange årsager til. Man kunne have ligget og sovet, men det er interessant at få klarlagt dette.

- Mener I, at der har fundet noget kriminelt sted i forbindelse med branden?

- På nuværende tidspunkt har vi ikke nogen mistanke om, at der ligger en forbrydelse bag, men vi holder selvfølgelig alle muligheder åbne. Lige nu handler det om at få klarlagt dødsårsag og brandårsag, siger Bjørke Kierkegaard.

Politi og brandvæsen fik alarmen om branden klokken 14.32.

Både moren og drengen blev reddet ud af den brændende lejlighed. Desværre var begge livløse, da de blev reddet ud.

Fire-årig dreng brændt inde sammen med sin mor